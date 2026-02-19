Meo avança com verificação de chamadas para evitar burlas
A operadora avança com o serviço numa altura marcada pelo "aumento das fraudes e tentativas de burla telefónicas, em particular pela usurpação de números", justifica.
A Meo avançou com um serviço de verificação de chamadas da rede móvel visando combater as burlas através da usurpação de números de telefone. Serviço Origem Meo é gratuito e estende-se ainda aos clientes Uzo e Moche, marcas do grupo.
“Sempre que um cliente Meo receber uma chamada de outro número Meo — em território nacional ou estrangeiro (em roaming) — passará a ver no ecrã do telemóvel uma indicação gráfica e/ou textual que confirma a verificação do número pelos sistemas da rede Meo. Consoante o tipo de equipamento, esta sinalização poderá surgir sob a forma de um símbolo visual, como um pisco verde, ou de uma mensagem, como ‘Número válido’ ou ‘Validado pela Meo'”, informa a operadora.
A partir de hoje, o serviço Origem Meo está disponível em toda a rede móvel da operadora, abrangendo igualmente os clientes das marcas Uzo e Moche, para equipamentos Android com ligação de voz em 4G, 5G ou Wi-Fi e, “em breve”, também disponível em equipamentos iPhone.
