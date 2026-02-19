Millennium bcp é o Best Foreign Exchange Bank em Portugal

A revista Global Finance distinguiu o Millennium bcp como Best Foreign Exchange Bank em Portugal. “Esta distinção da Global Finance é mais um reconhecimento internacional da qualidade do serviço que o Millennium bcp presta aos clientes, oferecendo-lhes soluções inovadoras, eficientes e adaptáveis a cada situação em concreto. É também um merecido prémio para as nossas equipas pela proximidade e constante presença que procuram assegurar no atendimento e acompanhamento dos clientes”, referiu Miguel Maya, CEO do Millennium bcp.

Entre os critérios considerados para a escolha dos vencedores do prémio Best Foreign Exchange Banks estão o volume de transações, a quota de mercado, a abrangência global, o atendimento ao cliente, os preços competitivos e as tecnologias inovadoras. Além disto, a Global Finance analisou também as candidaturas dos bancos, as opiniões de analistas do setor, executivos corporativos e especialistas em tecnologia.

“Os prémios Best FX Banks da Global Finance distinguem as instituições que continuam a liderar e a inovar num ambiente de mercado tão exigente e competitivo“, afirmou Joseph Giarraputo, fundador e diretor editorial da Global Finance, que acrescentou: “Os mercados cambiais são, cada vez mais, vistos como um negócio estratégico central, tanto para os bancos como para as empresas. O setor permanece num período de elevada volatilidade, impulsionado por tensões geopolíticas, alterações nas taxas de juro e pressão sobre as moedas de refúgio”.