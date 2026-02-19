Governo recusa prolongar estado de calamidade, mas alarga apoios a outros municípios

Política

Debate quinzenal centrado na resposta do Governo às consequências do mau tempo e ao papel da Administração Interna. Primeiro-ministro declara que estado de calamidade "terminou", contrariando o PS.

O primeiro-ministro regressa esta quinta-feira ao Parlamento para um debate quinzenal, que está a ser dominado pela resposta do Governo às consequências do mau tempo e que foi adiado por duas vezes na semana passada.

A discussão parlamentar com Luís Montenegro esteve inicialmente marcada para a passada quarta-feira, dia 11, mas o anúncio na véspera à noite da demissão da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral — cujas competências estão a ser assumidas transitoriamente pelo primeiro-ministro – e a situação no terreno levaram ao adiamento do debate: primeiro para sexta-feira e depois para esta quinta-feira.

Siga aqui os desenvolvimentos ao longo da tarde.

 

As seis perguntas a que Montenegro terá de responder na AR

Ânia Ataíde, Salomé Pinto,

Depois de adiado duas vezes, debate quinzenal com o primeiro-ministro tem lugar esta quinta-feira. É a primeira vez, desde o temporal, que Montenegro dará a cara pelo Governo no Parlamento.