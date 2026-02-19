Navigator investe 115 milhões em nova máquina em Aveiro para abastecer operação no Reino Unido

A Navigator vai investir 115 milhões de euros na instalação de uma nova máquina de produção de papel tissue no complexo de Aveiro. Com arranque de operação previsto para março de 2028, a nova máquina conta com uma capacidade de produção de 70.000 toneladas anuais e visa abastecer a operação de transformação no Reino Unido.

“No âmbito da sua estratégia de crescimento no segmento de Tissue, a Navigator iniciou em 2025 uma análise de viabilidade para a instalação de uma nova máquina de produção de papel Tissue, com capacidade produtiva de 70.000 toneladas anuais, que visa abastecer a sua operação de transformação no Reino Unido”, onde está a reorganizar a operação, explica a empresa na apresentação de resultados de 2025.

Na sequência deste estudo, refere a empresa, “foi agora tomada a decisão final de investimento para a instalação de uma nova máquina, que ficará localizada no complexo industrial de Aveiro“.

Com arranque de operação previsto para março de 2028, o investimento ascenderá a cerca de 115 milhões de euros, dos quais 48 milhões serão investidos em 2026; 53 milhões em 2027 e 14 milhões em 2028. O projeto contará com um apoio ao abrigo do programa Portugal 2030.

“Trata‑se de um projeto que avança num momento exigente, mas que reforça a confiança da empresa no potencial do mercado Tissue e na sua própria capacidade de execução e criação de valor”, aponta a empresa, que fechou o último ano com uma quebra de lucros de 49,6%. No segmento de tissue, as vendas cresceram 6%, contrariando a descida das receitas do grupo de 5,7%.

A Navigator realça que “os novos negócios – Tissue e Packaging – são hoje um pilar central desta transformação. Representam já quase 33% do EBITDA (122 milhões de euros) e continuam a ganhar relevância na estrutura de resultados, contribuindo para atenuar o impacto conjuntural da evolução negativa dos preços da pasta e do papel”.

Segundo o mesmo comunicado, em quase uma década, o tissue evoluiu de cerca de 5% para aproximadamente 25% do volume de negócios, enquanto o packaging, desenvolvido nos últimos cinco anos a partir das atuais fábricas de papel de impressão e sem qualquer aumento de capacidade, representa atualmente mais de 4% das vendas totais.