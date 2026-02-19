Omnicom fecha 2025 com prejuízo de 54,5 milhões de dólares

A compra da rival Interpublic (IPG) pesou nas contas de 2025, tendo influenciado o resultado negativo, mas também as receitas do grupo.

O grupo de comunicação Omnicom, recém-saído da finalização da aquisição da Interpublic (IPG), registou um prejuízo líquido de 54,5 milhões de dólares em 2025 (cerca de 46,4 milhões de euros), refletindo sobretudo custos extraordinários associados à operação. A contrastar, as receitas atingiram os 17,3 mil milhões de dólares (14,7 mil milhões de euros) no ano passado, mais 10,1% do que no ano anterior.

Para comparação, em 2024, o grupo de comunicação tinha conseguido receitas no valor de 15,7 mil milhões (13,36 mil milhões de euros). No entanto, havia terminado o ano a lucrar 1,48 mil milhões de dólares (1,26 mil milhões de euros).

As contas da Omnicom em 2025 refletem já o peso da compra da rival Interpublic (IPG). Se, por um lado, as receitas do grupo beneficiaram parcialmente por já incluírem um mês de operações da nova aquisição, por outro, os custos dispararam. As despesas operacionais da gigante da publicidade deram um salto de 25,4% face ao ano anterior, aumentando 3,4 mil milhões de dólares, para um total de 16,8 mil milhões (14,3 mil milhões de euros).

A Omnicom detalha que o valor inclui 347,3 milhões de dólares (295,53 milhões de euros) referentes aos custos da própria transação. Adicionalmente, o grupo contabilizou 1,2 mil milhões de dólares (1,02 mil milhões de euros) em despesas de reestruturação e reposicionamento estratégico, a par de 547,1 milhões de dólares (465,3 milhões de euros) em perdas associadas à alienação planeada de ativos, no âmbito da otimização do portefólio pós-aquisição.

Recorde-se que na altura da conclusão da compra, anunciou-se o fim das marcas DDB, FCB e MullenLowe e o corte de 4 mil postos de trabalho.

“Desde a conclusão bem-sucedida da aquisição da Interpublic a 26 de novembro, fizemos anúncios importantes de liderança e de marca, renovámos a nossa estratégia de crescimento empresarial e lançámos a próxima geração da nossa plataforma de dados e tecnologia Omni“, declara John Wren, presidente e diretor executivo da Omnicom, citado em comunicado.

O executivo acrescenta que a empresa está a executar três prioridades, nomeadamente, simplificação do portefólio, duplicação da meta total de redução de custos para 1,5 mil milhões de dólares — incluindo 900 milhões (765,86 milhões de euros) em 2026 — e um programa de recompra de ações de até 5 mil milhões de dólares (4,25 mil milhões de euros), dos quais 2,5 mil milhões (2,13 mil milhões de euros) em recompra acelerada.

De acordo com a AdAge, o grupo não apresentou a previsão para 2026 e não incluiu os números de crescimento orgânico das receitas no seu relatório mais recente, alegando a conclusão recente da aquisição da IPG. Pelo mesmo motivo, Philip Angelastro, diretor financeiro da Omnicom, afirmou que a empresa não irá divulgar métricas de crescimento orgânico nas suas apresentações trimestrais de 2026.

Durante a call dirigida aos investidores, a Omnicom revelou que pretende vender ou sair de alguns pequenos mercados e operações não estratégicas, sem especificar quais. A empresa vai reduzir a sua quota em mercados mais pequenos, que representam cerca de 700 milhões de dólares (595,7 milhões de euros) em receitas anuais, revelou John Wren.