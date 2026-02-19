Portugal admite participar como observador no Conselho de Paz criado por Trump
Portugal recebeu o convite da Casa Branca para integrar o Conselho de Paz, com Paulo Rangel a admitir a adesão do país a este organismo desde que se cingisse ao conflito israelo-palestiniano.
Portugal admite assistir a reuniões do Conselho de Paz de Donald Trump, que realiza hoje a primeira reunião, “sempre como observador” e quando o tema for a paz ou reconstrução de Gaza, disse à Lusa fonte do Governo.
“No que a Gaza diz respeito, Portugal poderá disponibilizar-se, sempre como observador, para marcar presença em momentos que permitam consolidar o processo de paz ou de reconstrução”, indicou, em declarações à Lusa, fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) a propósito da primeira reunião do organismo criado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.
Portugal recebeu o convite da Casa Branca para integrar o Conselho de Paz, com o chefe da diplomacia portuguesa a admitir aderir a este organismo desde que se cingisse ao conflito israelo-palestiniano.
