Portugal com 12 hubs de startups entre os melhores da Europa
Entre os 180 hubs de 25 países europeus analisados, no ranking do Financial Times, Portugal coloca 12 dos quais oito entre os 100 melhores .
Portugal tem 12 hubs de startups entre os melhores da Europa e um entre o Top 30, de um total de 180 analisados em 25 países, de acordo com o “Europe’s leading start-up hubs 2026”, do Financial Times divulgado esta quinta-feira.
A Unicorn Factory de Lisboa é entre os portugueses o melhor posicionado a nível global, ocupando a 24.ª posição de um total de 180 hubs de startups analisados em 25 países, e o único a figurar no Top 30.
Segue-se a Lispolis (32.º), a The Fintech House (35.º) e a Startup Braga (36.ª) entre os melhores classificados. A Fintech House é ainda reconhecida como um dos top 15 hubs europeus com a melhor mentoria, na 14.ª posição, com a Lispolis a surgir na 3.ª posição dos hubs com melhores espaços de trabalho e laboratório.
Neste parâmetro destaque ainda para a Uptec. O Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto atingiu nesta edição do ranking a 116.ª posição global — é o décimo melhor resultado nacional —, mas atinge a nona posição ao nível de melhores espaços de trabalho e laboratório.
“Este reconhecimento do Financial Times é um sinal da maturidade e da qualidade do ecossistema que temos vindo a construir ao longo de quase duas décadas”, destaca Maria Oliveira, diretora executiva para a área de Negócios da UPTEC. “Acima de tudo, reforça a nossa responsabilidade de continuar a elevar o padrão do apoio ao empreendedorismo em Portugal e de posicionar o Porto e o país como territórios de inovação com relevância internacional”, conclui, citada em comunicado.
Nesta edição, a análise do FT destacou ainda outros hubs de startups nacionais. A Build Up Labs (58.º), Startup Leiria (67.º), Business Factory (87.º) e Canopy Community (99.º) posicionaram-se entre os 100 melhores da Europa.
Destaque ainda para a Casa do Impacto (115.º), a Startup Madeira (161.º) e a BGI Sustainable Ventures que, na 175.ª posição, encerra a participação nacional no ranking.
Ao nível de geografia, Lisboa é a região que mais colocou hubs no ranking — um total de sete —, com Braga, Leiria, Ericeira, Porto e Funchal com um hub cada.
Globalmente, o ranking do FT é liderado, pelo terceiro ano consecutivo, pela UnternehmerTUM de Munique, seguido pela Start2 Group, também de Munique, com o top 3 a fechar com mais um hub alemão, o BayStartUP de Nuremberga. Globalmente, Reino Unido, Alemanha e Espanha são os países com o maior número de participações no ranking.
