Portugal com 12 hubs de startups entre os melhores da Europa

Portugal tem 12 hubs de startups entre os melhores da Europa e um entre o Top 30, de um total de 180 analisados em 25 países, de acordo com o “Europe’s leading start-up hubs 2026”, do Financial Times divulgado esta quinta-feira.

A Unicorn Factory de Lisboa é entre os portugueses o melhor posicionado a nível global, ocupando a 24.ª posição de um total de 180 hubs de startups analisados em 25 países, e o único a figurar no Top 30.

Segue-se a Lispolis (32.º), a The Fintech House (35.º) e a Startup Braga (36.ª) entre os melhores classificados. A Fintech House é ainda reconhecida como um dos top 15 hubs europeus com a melhor mentoria, na 14.ª posição, com a Lispolis a surgir na 3.ª posição dos hubs com melhores espaços de trabalho e laboratório.

Neste parâmetro destaque ainda para a Uptec. O Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto atingiu nesta edição do ranking a 116.ª posição global — é o décimo melhor resultado nacional —, mas atinge a nona posição ao nível de melhores espaços de trabalho e laboratório.

“Este reconhecimento do Financial Times é um sinal da maturidade e da qualidade do ecossistema que temos vindo a construir ao longo de quase duas décadas”, destaca Maria Oliveira, diretora executiva para a área de Negócios da UPTEC. “Acima de tudo, reforça a nossa responsabilidade de continuar a elevar o padrão do apoio ao empreendedorismo em Portugal e de posicionar o Porto e o país como territórios de inovação com relevância internacional”, conclui, citada em comunicado.

Nesta edição, a análise do FT destacou ainda outros hubs de startups nacionais. A Build Up Labs (58.º), Startup Leiria (67.º), Business Factory (87.º) e Canopy Community (99.º) posicionaram-se entre os 100 melhores da Europa.

Destaque ainda para a Casa do Impacto (115.º), a Startup Madeira (161.º) e a BGI Sustainable Ventures que, na 175.ª posição, encerra a participação nacional no ranking.

Ao nível de geografia, Lisboa é a região que mais colocou hubs no ranking — um total de sete —, com Braga, Leiria, Ericeira, Porto e Funchal com um hub cada.

Globalmente, o ranking do FT é liderado, pelo terceiro ano consecutivo, pela UnternehmerTUM de Munique, seguido pela Start2 Group, também de Munique, com o top 3 a fechar com mais um hub alemão, o BayStartUP de Nuremberga. Globalmente, Reino Unido, Alemanha e Espanha são os países com o maior número de participações no ranking.