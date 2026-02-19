Portugal foi o país da União Europeia com menor pegada carbónica pelo terceiro ano

Portugal foi o país da União Europeia com menor pegada carbónica em 2023, conseguindo manter este lugar pelo terceiro ano consecutivo, evidencia o gabinete de estatística europeu Eurostat.

A pegada de gases com efeito de estufa considera as emissões geradas ao longo de toda a cadeia de produção dos produtos consumidos na UE, independentemente do local onde ocorram, incluindo, assim, as emissões incorporadas nos bens e serviços importados.

Em 2023, a pegada de gases com efeito de estufa dos bens e serviços consumidos na UE ascendeu a 9 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) equivalente por habitante, menos cerca de 1 tonelada em comparação com 2022.

Entre os países da UE, as pegadas mais baixas de gases com efeito de estufa foram registadas em Portugal (6,5 toneladas de CO₂ equivalente por habitante), Bulgária (6,8 toneladas) e Suécia e Roménia (ambos com 6,9 toneladas). Em contrapartida, as pegadas per capita mais elevadas foram registadas em Chipre (14,8 toneladas), Irlanda (14,0 toneladas) e Luxemburgo (12,7 toneladas).

A trajetória de Portugal tem tido muitos altos e baixos. Em 2010, ano a que recuam estes dados do Eurostat, iniciou a série com 8,8 toneladas de CO₂ equivalente por habitante, o que evidencia um caminho de redução. Contudo, ainda em 2022 se notou uma subida para as 7,12 toneladas, depois de em 2020 e 2021 não ter ultrapassado a fasquia das 7 toneladas. Apesar das oscilações, Portugal nunca se afastou dos dois níveis mais baixos de emissões contabilizados pelo gabinete de estatística, o qual divide as emissões em seis grupos.

Desde 2021 que Portugal figura como o país com menos emissões da UE. Em 2020 e 2019, Roménia e Bulgária estavam à frente, e em 2018 a Hungria ocupava o terceiro lugar do pódio. Desde 2010, Portugal teve em 2017 o seu “pior” ano em termos relativos, quando desceu ao sexto lugar.

Emissões da produção na UE são inferiores às do consumo. E todas descem

No total, a pegada total de gases com efeito de estufa de todos os bens e serviços consumidos na UE, em 2023, atingiu 4 mil milhões de toneladas de CO₂ equivalente. Ao mesmo tempo, as emissões geradas pela produção na UE ascenderam a 3,3 mil milhões de toneladas.

Ambas as categorias de emissões, tanto as baseadas no consumo como na produção, têm vindo a decrescer, e na ordem dos dois dígitos. Entre 2013 e 2023, a redução destas emissões foi de 12,9% e 18,6%, respetivamente. Em 2023 as emissões associadas ao consumo de gases com efeito de estufa estavam ao mesmo nível de 2020, o ano da pandemia de covid-19, enquanto as emissões baseadas na produção tinham diminuído adicionalmente 3,5%.