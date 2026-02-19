PwC e ECO promovem encontro sobre o CEO Global Survey

A PwC e o ECO vão promover no próximo dia 26 de fevereiro um encontro de apresentação e discussão do 29º CEO Global Survey, no Palácio Sottomayor, em Lisboa. O encontro visa divulgar os principais destaques dos CEO em Portugal num contexto global de elevada incerteza, onde as empresas evidenciam resiliência e confiança no crescimento, apesar dos desafios estruturais persistentes.

Durante o evento, será possível refletir sobre o papel da liderança num cenário de transformação acelerada e debater formas de as organizações avançarem para além dessas mudanças. A apresentação dos resultados do CEO Survey destaca a necessidade de acelerar a inovação e adotar a tecnologia de forma mais estratégica. António Brochado Correia, Territory Senior Partner da PwC, afirmou: “Neste evento, terá a oportunidade de refletir sobre o papel da liderança num contexto de transformação acelerada e discutir como podem as empresas ir mais além.”

O 29.º CEO Survey da PwC, que inquiriu 4.454 líderes em 95 países (com 73 CEO inquiridos em Portugal), revela que as empresas portuguesas enfrentam um momento decisivo, num país consciente da velocidade da mudança, mas ainda distante de transformar essa consciência em valor sustentável.

De acordo com o mais recente Global CEO Survey da PwC, os CEO portugueses estão mais confiantes no crescimento da economia global e nacional no próximo ano. No entanto, apenas 37% referiram que as receitas da sua empresa vão aumentar no mesmo período.

No que se refere à componente de tecnologia, a IA permanece ainda num nível de maturidade baixo: 67% das empresas não registaram impacto nas receitas e 19% reportaram um aumento de custos.

As ciberameaças são agora a principal ameaça para os CEO portugueses, em contraste com os CEO mundiais, que apontam a volatilidade económica como a principal ameaça.

Apesar do consenso sobre a necessidade de reinvenção, apenas 16% das empresas portuguesas consideram a inovação um elemento crítico para a sua estratégia.

Os CEO portugueses estão a despender quase seis vezes mais tempo em decisões de curto prazo do que de longo prazo, reduzindo o tempo para uma definição estratégica de longo prazo dos seus negócios.

A agenda arranca às 9h30 com um welcome coffee, seguido das notas de boas-vindas pelo ECO e PwC às 10h00. Às 10h15, José Bizarro, da PwC, apresenta a visão dos gestores sobre os resultados do estudo. Segue-se, às 10h30, uma intervenção de Luís Amado, ex-ministro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, sobre geoeconomia.

Um painel de debate realiza-se às 11h00, com a participação de Maria João Carioca (Galp) e Filipe de Botton (Logoplaste), moderado por António Costa, do ECO. Às 11h45, Luís Barbosa, da PwC, conduz uma sessão dedicada a tópicos complementares, antes do encerramento às 12h00.

O evento é dirigido a profissionais interessados nos desafios e oportunidades enfrentados pelos líderes empresariais, com lugares limitados à capacidade da sala. As inscrições podem ser feitas online, com confirmação prevista até 20 de fevereiro.