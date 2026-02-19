Quebra da produção de embalagens de vidro na Europa pode estalar exportações agroalimentares

A produção europeia de vidro de embalagem caiu 10% entre 2022 e 2024, recuando para valores próximos dos registados na crise de 2008-2009, com a indústria a ser afetada pelos elevados custos da energia, que estão a levar ao encerramento de fornos e unidades de produção, alerta o setor. Uma redução de capacidade que pode aumentar a pressão e comprometer as exportações nacionais de setores como o vinho, azeite, conversas e outros produtos alimentares de valor acrescentado, alerta a indústria vidreira.

Num alerta feito na Cimeira Europeia da Indústria, em Antuérpia, a Federação Europeia do Vidro de Embalagem (FEVE), que representa um setor com mais de 140 fábricas em 21 Estados-membros, entre as quais as da BA Glass, da Vidrala e da Verallia em Portugal, onde estão representadas pela AIVE – Associação dos Industriais de Vidro de Embalagem, avisou que os elevados custos da energia e o aumento dos encargos associados ao carbono estão a pressionar a competitividade da indústria e a provocar o encerramento de fornos e unidades produtivas em vários países europeus.

A indústria do vidro de embalagem é um pilar essencial da economia e das cadeias exportadoras portuguesas e europeias, do vinho à alimentação e à cosmética. Num contexto de custos energéticos elevados e crescente pressão regulatória, é fundamental assegurar condições de competitividade que permitam às empresas continuar a investir, inovar e criar emprego, enquanto contribuem para a balança comercial portuguesa. Tiago Moreira da Silva Presidente da AIVE

Segundo adianta a associação em comunicado, o atual contexto económico está a enfraquecer as condições de investimento e a colocar em risco a capacidade industrial estratégica na Europa, uma situação que pode afetar importantes setores exportadores nacionais como o vinho, azeite, conservas e outros produtos alimentares de valor acrescentado.

“A redução da capacidade produtiva no setor do vidro poderá, segundo a FEVE, aumentar a pressão sobre custos e comprometer a competitividade internacional destas indústrias”, alerta a associação.

Tiago Moreira da Silva, presidente da AIVE, destaca que “a indústria do vidro de embalagem é um pilar essencial da economia e das cadeias exportadoras portuguesas e europeias, do vinho à alimentação e à cosmética”.

“Num contexto de custos energéticos elevados e crescente pressão regulatória, é fundamental assegurar condições de competitividade que permitam às empresas continuar a investir, inovar e criar emprego, enquanto contribuem para a balança comercial portuguesa”, destaca, citado no comunicado.

Esta situação coloca pressão adicional ao setor do vidro em Portugal, que foi fortemente afetado pelo mau tempo que fustigou o país nas últimas semanas e enfrenta prejuízos de milhões de euros.

Indústria pede medidas para proteger competitividade

Face à “forte pressão estrutural” que a indústria europeia de vidro enfrenta, a FEVE “defende a adoção de medidas que reforcem a competitividade industrial”:

Redução dos custos energéticos e de carbono associados ;

; Ajustes nas políticas de economia circular que assegurem estabilidade e competitividade, evitando o excesso de regulamentação e reconsiderando opções políticas anteriores, como objetivos excessivamente prescritivos de minimização de embalagens que enfraquecem a competitividade industrial europeia;

e reconsiderando opções políticas anteriores, como objetivos excessivamente prescritivos de minimização de embalagens que enfraquecem a competitividade industrial europeia; Reforço dos mecanismos de defesa comercial para garantir condições de concorrência justa e leal, nomeadamente “uma ação mais firme contra práticas desleais para garantir condições de concorrência equitativas para as indústrias da UE, tanto no mercado interno como nos mercados internacionais, incluindo a proteção contra a fuga de carbono;

para garantir condições de concorrência justa e leal, nomeadamente “uma ação mais firme contra práticas desleais para garantir condições de concorrência equitativas para as indústrias da UE, tanto no mercado interno como nos mercados internacionais, incluindo a proteção contra a fuga de carbono; Incentivos de mercado que estimulem a procura por produtos seguros e fabricados na Europa.

Segundo a associação vidreira europeia, a indústria de vidro de embalagem fornece embalagens “para setores-chave europeus que representam mais de 140 mil milhões de euros em exportações da União Europeia por ano, cerca de 6% do total das exportações europeias”. Setores como o vinho, as bebidas espirituosas, a alimentação premium, a cosmética e o farmacêutico dependem fortemente deste material de embalagem.

O setor europeu do vidro de embalagem emprega diretamente cerca de 50 mil trabalhadores e sustenta mais de 850 mil empregos ao longo da sua cadeia de valor alargada. No conjunto, diz a FEVE, a produção de embalagens de vidro e as indústrias que utilizam este material geram um volume de negócios superior a 300 mil milhões de euros, equivalente a cerca de 1% da produção industrial da União Europeia.