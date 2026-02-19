Receitas turísticas batem recorde ao subirem para 29,1 mil milhões de euros em 2025
Em 2025, o saldo das viagens e turismo subiu para 22 mil milhões de euros, o valor mais elevado desde 1948. Turistas do Reino Unido, Alemanha e França foram os que geraram mais receitas.
As receitas turísticas em Portugal registaram, em 2025, um novo máximo histórico: 29,13 mil milhões de euros, mais 5% do que no ano anterior. Os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP) revelam ainda que o ‘top três’ de turistas que mais gastam em Portugal.
O balanço publicado pelo regulador bancário confirma a tendência histórica do país ter receitas turísticas superiores às despesas no âmbito das viagens e turismo, obtendo, por isso, saldos positivos na balança de serviços. Em 2025, o saldo das viagens e turismo subiu para cerca de 22 mil milhões de euros, o valor mais elevado desde 1948 (início da série histórica), representando 7,2% do Produto Interno Bruto (PIB).
A influenciar esta evolução esteve um crescimento de 5% das exportações de viagens e turismo face a 2024, com as receitas a atingirem um novo recorde. Porém, o ritmo de subida abrandou face ao crescimento de 8,8% registado em 2024 e de 19,8% em 2023 comparativamente a 2022, resultados ainda influenciados pela base de 2020, ano de pandemia.
Os turistas do Reino Unido (4,3 mil milhões de euros), Alemanha (3,4 mil milhões de euros) e França (3,2 mil milhões de euros) foram os que mais gastaram em turismo em Portugal, seguidos pelos americanos (3,1 mil milhões de euros) e pelos espanhóis (2,9 mil milhões de euros), um ranking que se manteve estável face ano anterior.
Embora as receitas turísticas em Portugal tenham aumentado, as importações de turismo e viagens também cresceram. Em 2025, o aumento foi de 4,5% para 7,16 mil milhões de euros, ainda assim a taxa de variação fixou-se abaixo da registada em 2024 (6,8%).
Espanha manteve-se como o principal destino das receitas geradas por turistas portugueses (com gastos de 1,6 mil milhões de euros), acompanhada por França (672,12 milhões de euros) e seguida de perto pelo Reino Unido (269,32 milhões de euros).
