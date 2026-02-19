Repsol vai exigir 125 milhões por danos causados ​​pelo apagão

O CEO da Repsol, Josu Jon Imaz, anunciou esta quinta-feira que a empresa vai entrar com uma ação judicial para reivindicar 125 milhões de euros pelos danos causados pelo apagão de dia 28 de abril, avança a agência Efe.

Em teleconferência com analistas após a apresentação dos resultados de 2025, Imaz explicou que a empresa considera que esses 125 milhões de euros são “recuperáveis”. A energética espanhola Repsol, presente em Portugal, teve lucros de 1.899 milhões de euros em 2025, mais 8,1% do que em 2024, anunciou esta quinta-feira a empresa.

O CEO da Repsol lembrou que, em 2022, o Supremo Tribunal emitiu uma sentença a validar uma indemnização de 18 milhões de euros à sua subsidiária Petronor pelo impacto de uma interrupção de energia de 12 minutos, embora tenha salientado que desta vez não sabe o que acontecerá porque não tem “uma bola de cristal”.

O líder da empresa acrescentou ainda que, em termos gerais, 18 milhões de euros é um valor muito próximo do impacto que o apagão teve em cada uma das suas refinarias.

Os lucros da Repsol caíram 62,9% até junho para 603 milhões de euros, num contexto marcado pela queda dos preços do crude, desvalorização do dólar e pelos efeitos do apagão de 28 de abril. Em junho, a petrolífera avançou que estava a avaliar possíveis ações judiciais.