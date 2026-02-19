Repsol vai exigir 125 milhões por danos causados pelo apagão
A petrolífera, que registou um lucro de 1.899 milhões de euros no ano passado, vai entrar com uma ação judicial para reivindicar 125 milhões pelos danos causados pelo apagão de 28 de abril.
O CEO da Repsol, Josu Jon Imaz, anunciou esta quinta-feira que a empresa vai entrar com uma ação judicial para reivindicar 125 milhões de euros pelos danos causados pelo apagão de dia 28 de abril, avança a agência Efe.
Em teleconferência com analistas após a apresentação dos resultados de 2025, Imaz explicou que a empresa considera que esses 125 milhões de euros são “recuperáveis”. A energética espanhola Repsol, presente em Portugal, teve lucros de 1.899 milhões de euros em 2025, mais 8,1% do que em 2024, anunciou esta quinta-feira a empresa.
O CEO da Repsol lembrou que, em 2022, o Supremo Tribunal emitiu uma sentença a validar uma indemnização de 18 milhões de euros à sua subsidiária Petronor pelo impacto de uma interrupção de energia de 12 minutos, embora tenha salientado que desta vez não sabe o que acontecerá porque não tem “uma bola de cristal”.
O líder da empresa acrescentou ainda que, em termos gerais, 18 milhões de euros é um valor muito próximo do impacto que o apagão teve em cada uma das suas refinarias.
Os lucros da Repsol caíram 62,9% até junho para 603 milhões de euros, num contexto marcado pela queda dos preços do crude, desvalorização do dólar e pelos efeitos do apagão de 28 de abril. Em junho, a petrolífera avançou que estava a avaliar possíveis ações judiciais.
