Rui Moreira vai ser o novo embaixador de Portugal na OCDE

  • ECO
  • 19:05
O ex-autarca vai substituir no cargo o diplomata Manuel Lobo Antunes, antigo Secretário de Estado dos Assuntos Europeus do governo de Sócrates.

Rui Moreira é a escolha do Governo para liderar a embaixada de Portugal junto da Organização para a Cooperação e de Desenvolvimento Económico (OCDE), avança o Diário de Notícias esta quinta-feira. O ex-autarca do Porto irá substituir, no cargo, o diplomata Manuel Lobo Antunes, antigo Secretário de Estado dos Assuntos Europeus do governo de Sócrates.

Depois de sair da Câmara do Porto nas últimas autárquicas, por limitação de mandatos, Rui Moreira foi mandatário da candidatura de Luís Marques Mendes a Belém – que ficou em quinto na primeira volta das presidenciais.

Antes de Manuel Lobo Antunes, que deixa a embaixada em Paris por limite de idade, o cargo tinha sido ocupado por Eduardo Ferro Rodrigues e Basílio Horta.

Rui Moreira vai ser o novo embaixador de Portugal na OCDE

