Shortlist. Ténis prateados, um novo membro da família Hermès e novos menus

Sete novidades para descobrir esta semana: os ténis mais desejados, um novo perfume da coleção Hermessence, novos menus, um rooftop e uma exposição.

A Shortlist desta semana resgata um pouco de nostalgia do México com os ténis Onitsuka Tiger, nascidos em 1966, na cor mais desejada, dá a conhecer a mais recente incorporação da família Hermès, duas novas cartas em restaurantes portugueses – em Albufeira e em Lisboa. Propõe música e vinhos Symington, um rooftop com vista para o rio e uma nova exposição no Centro Cultural de Belém.

1. Onitsuka Tiger prateados: a cor mais desejada

Muito para além do desporto, o modelo Mexico 66 mantém-se como um dos maiores ícones da marca japonesa Onitsuka Tiger, cruzando herança desportiva e uma estética urbana muito desejada em 2026, sobretudo pela cor: prateado. Os ténis são inspirados nos modelos Limber-up, de 1961, e Limber, de 1966, e foi um dos primeiros da marca a apresentar riscas laterais. Mantém intacto o ADN original, lançado há 50 anos e agora reinterpretado à luz do design atual.

2. Um novo membro da família Hermès

Musc Pallida, uma nova fragrância da Hermès

A maison francesa reforça a oferta no segmento de alta perfumaria com o lançamento de uma nova fragrância da coleção exclusiva Hermessence: Musc Pallida, uma nova fragrância que convoca íris pallida e almíscar para a sua composição. A Hermessence, nascida em 2004, distingue-se por explorar o encontro inesperado entre duas matérias-primas trabalhadas de forma diferenciada. Está disponível em eau de parfum e body cream.

3. Quando a música se une aos vinhos Symington

Vinhos Symington são agora os parceiros oficiais das Lisbon Living Room Sessions

No momento em que as Lisbon Living Room Sessions assinalam 11 anos de vida, os vinhos Altano, Quinta da Fonte Souto e Graham’s associam-se ao evento como parceiros oficiais deste ciclo de concertos intimistas em casas privadas de Lisboa. As sessões decorrem no último domingo de cada mês e a localização é revelada apenas uns dias antes de cada concerto. Para a Symington, que detém os três vinhos, esta parceria reforça o compromisso da empresa com a cultura e a criatividade. “Apoiar iniciativas como as Lisbon Living Room Sessions é uma forma natural de reforçar o nosso compromisso com a criatividade, a autenticidade e a partilha de experiências significativas”, diz Rita Veiga Bulhosa, Events & Activations Manager da Symington Family Estates. “Esta parceria nasce de uma afinidade natural: duas realidades que acreditam no tempo, no cuidado, na proximidade e na construção paciente de algo que permanece, assentes na origem e na autenticidade”, afirma Ricardo José Lopes, criadores destes eventos.

4. Fins de tarde em Lisboa a partir Hyatt Regency

Sky Route, uma experiência pensada para explorar o final de tarde entre o restaurante Viseversa e o ICON Bar & Rooftop

O Hyatt Regency Lisboa lança por estes dias o Sky Route, uma experiência pensada para explorar o final de tarde entre o restaurante Viseversa e o ICON Bar & Rooftop – ambos com uma vista privilegiada sobre o Tejo e a Ponte 25 de Abril. No Viseversa, a experiência inclui o ritual Gin O’Clock com Gin Lovers Gin. No ICON, a proposta passa por dois cocktails à escolha. Está disponível até ao final de maio, de quinta-feira a domingo, e tem o valor de 95 euros para duas pessoas.

5. Uma carta que junta hambúrgueres de Barrosã DOP e pão de ló de trufa

Bife tártaro do Mini Bar, no Bairro Avillez

O Mini Bar, no Bairro do Avillez, em Lisboa, estreia nova carta com snacks criativos, hambúrgueres de Barrosã DOP ou o tártaro de vaca maturada trufado com batata pipoca e pratos principais mais generosos como o bitoque com ovo de codorniz, o Beef Rossini e o Caril de camarão tigre. Nas sobremesas, sobressaem a Oreo XL Gelada e o pão de com trufa. O Mini Bar transforma-se em Mini Bar Club às quartas com música ao vivo, às quintas, com música ao vivo e DJ e às sextas e sábados com espetáculos e DJ até às 3h00.

6. Tascaria São Rafael, mais portuguesa

Tascaria São Rafael, em Albufeira

Em Albufeira, a Tascaria São Rafael apresenta nova carta dedicada aos sabores tradicionais portugueses. O espaço assume-se como ponto de encontro descontraído para locais e visitantes. Entre as propostas destacam-se bacalhau à lagareiro, polvo assado e frango piri-piri, além de pratos de partilha mediante encomenda prévia. Estão disponíveis massada de peixe e camarão à portuguesa, a cataplana de porco com batata-doce ou o borrego assado com batatas e grelos. As sobremesas mantêm-se fiéis à tradição – baba de camelo, mousse de chocolate com azeite e flor de sal e leite-creme. O restaurante funciona de quarta-feira a domingo e passou também a ser pet friendly.

7. “May I Help You? Posso ajudar?”, uma nova exposição no MAC/CCB

Uma obra deJeff Koons que pode ser vista na nova exposição do MAC/CCB


‘May I Help You? Posso ajudar?’ é uma exposição que revisita obras desde a década de 1970 até à atualidade, a partir das coleções do MAC/CCB. Está organizada em três núcleos – produções, mudanças e tramas – e junta artistas internacionais e portugueses como Ad Minoliti, Alberto Carneiro, Doris Salcedo, Helena Almeida, Gabriel Abrantes, Gilbert & George, Jeff Koons, Júlia Ventura, Kara Walker e Richard Serra, entre outros. Inaugura a 26 de fevereiro, em Lisboa.

