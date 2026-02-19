Shortlist. Ténis prateados, um novo membro da família Hermès e novos menus

A Shortlist desta semana resgata um pouco de nostalgia do México com os ténis Onitsuka Tiger, nascidos em 1966, na cor mais desejada, dá a conhecer a mais recente incorporação da família Hermès, duas novas cartas em restaurantes portugueses – em Albufeira e em Lisboa. Propõe música e vinhos Symington, um rooftop com vista para o rio e uma nova exposição no Centro Cultural de Belém.

1. Onitsuka Tiger prateados: a cor mais desejada

Muito para além do desporto, o modelo Mexico 66 mantém-se como um dos maiores ícones da marca japonesa Onitsuka Tiger, cruzando herança desportiva e uma estética urbana muito desejada em 2026, sobretudo pela cor: prateado. Os ténis são inspirados nos modelos Limber-up, de 1961, e Limber, de 1966, e foi um dos primeiros da marca a apresentar riscas laterais. Mantém intacto o ADN original, lançado há 50 anos e agora reinterpretado à luz do design atual.

2. Um novo membro da família Hermès

A maison francesa reforça a oferta no segmento de alta perfumaria com o lançamento de uma nova fragrância da coleção exclusiva Hermessence: Musc Pallida, uma nova fragrância que convoca íris pallida e almíscar para a sua composição. A Hermessence, nascida em 2004, distingue-se por explorar o encontro inesperado entre duas matérias-primas trabalhadas de forma diferenciada. Está disponível em eau de parfum e body cream.

3. Quando a música se une aos vinhos Symington

No momento em que as Lisbon Living Room Sessions assinalam 11 anos de vida, os vinhos Altano, Quinta da Fonte Souto e Graham’s associam-se ao evento como parceiros oficiais deste ciclo de concertos intimistas em casas privadas de Lisboa. As sessões decorrem no último domingo de cada mês e a localização é revelada apenas uns dias antes de cada concerto. Para a Symington, que detém os três vinhos, esta parceria reforça o compromisso da empresa com a cultura e a criatividade. “Apoiar iniciativas como as Lisbon Living Room Sessions é uma forma natural de reforçar o nosso compromisso com a criatividade, a autenticidade e a partilha de experiências significativas”, diz Rita Veiga Bulhosa, Events & Activations Manager da Symington Family Estates. “Esta parceria nasce de uma afinidade natural: duas realidades que acreditam no tempo, no cuidado, na proximidade e na construção paciente de algo que permanece, assentes na origem e na autenticidade”, afirma Ricardo José Lopes, criadores destes eventos.

4. Fins de tarde em Lisboa a partir Hyatt Regency

O Hyatt Regency Lisboa lança por estes dias o Sky Route, uma experiência pensada para explorar o final de tarde entre o restaurante Viseversa e o ICON Bar & Rooftop – ambos com uma vista privilegiada sobre o Tejo e a Ponte 25 de Abril. No Viseversa, a experiência inclui o ritual Gin O’Clock com Gin Lovers Gin. No ICON, a proposta passa por dois cocktails à escolha. Está disponível até ao final de maio, de quinta-feira a domingo, e tem o valor de 95 euros para duas pessoas.

5. Uma carta que junta hambúrgueres de Barrosã DOP e pão de ló de trufa

O Mini Bar, no Bairro do Avillez, em Lisboa, estreia nova carta com snacks criativos, hambúrgueres de Barrosã DOP ou o tártaro de vaca maturada trufado com batata pipoca e pratos principais mais generosos como o bitoque com ovo de codorniz, o Beef Rossini e o Caril de camarão tigre. Nas sobremesas, sobressaem a Oreo XL Gelada e o pão de ló com trufa. O Mini Bar transforma-se em Mini Bar Club às quartas com música ao vivo, às quintas, com música ao vivo e DJ e às sextas e sábados com espetáculos e DJ até às 3h00.

6. Tascaria São Rafael, mais portuguesa

Em Albufeira, a Tascaria São Rafael apresenta nova carta dedicada aos sabores tradicionais portugueses. O espaço assume-se como ponto de encontro descontraído para locais e visitantes. Entre as propostas destacam-se bacalhau à lagareiro, polvo assado e frango piri-piri, além de pratos de partilha mediante encomenda prévia. Estão disponíveis massada de peixe e camarão à portuguesa, a cataplana de porco com batata-doce ou o borrego assado com batatas e grelos. As sobremesas mantêm-se fiéis à tradição – baba de camelo, mousse de chocolate com azeite e flor de sal e leite-creme. O restaurante funciona de quarta-feira a domingo e passou também a ser pet friendly.

7. “May I Help You? Posso ajudar?”, uma nova exposição no MAC/CCB



‘May I Help You? Posso ajudar?’ é uma exposição que revisita obras desde a década de 1970 até à atualidade, a partir das coleções do MAC/CCB. Está organizada em três núcleos – produções, mudanças e tramas – e junta artistas internacionais e portugueses como Ad Minoliti, Alberto Carneiro, Doris Salcedo, Helena Almeida, Gabriel Abrantes, Gilbert & George, Jeff Koons, Júlia Ventura, Kara Walker e Richard Serra, entre outros. Inaugura a 26 de fevereiro, em Lisboa.