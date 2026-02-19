Sismo de magnitude 4,1 sentido na Grande Lisboa

Um sismo de magnitude 4,1 na escala de Richter, com epicentro no concelho de Alenquer, foi esta quinta-feira sentido na região da Grande Lisboa, de acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O abalo acontece cerca de um ano depois do terramoto de 4,7, registado na zona da capital.

O aviso de sismo foi registado pelo IPMA às 12h14 com epicentro localizado cerca de quatro quilómetros a oeste-noroeste de Alenquer. O serviço meteorológico, sísmico e oceanográfico nacional informou, uma hora mais tarde, que o sismo “não causou danos pessoais ou materiais” e foi sentido com intensidade máxima (4/5 na escala de Mercalli modificada) no concelho de Loures.

O abalo foi igualmente sentido, mas com menor intensidade, nos concelhos de Montemor-o-Novo (distrito de Évora), Peniche (Leiria), Alenquer, Lisboa, Sintra, Torres Vedras, Vila Franca de Xira (Lisboa), Benavente (Santarém), Almada e Barreiro (Setúbal).

“A profundidade do foco (hipocentro) é na ordem dos 14 km. Estamos a fazer a avaliação do impacto em termos macrossísmicos com a expectativa de não ter causado danos. O impacto que o sismo possa ter tem a ver com a distância a que ele ocorre relativamente às populações e áreas habitáveis. A nossa expectativa é de uma intensidade de 4 na Escala de Mercalli”, afirmou Fernando Carrilho, diretor de Geofísica do IPMA, em entrevista à RTP.

O serviço municipal da Proteção Civil de Lisboa enviou informações, através do telemóvel, para os cidadãos com uma mensagem de tranquilidade. “Mantenha a calma e esteja atento a eventuais réplicas. Se justificar emitiremos novas informações“, garantiu a autoridade.

Por sua vez, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicou que, até às 12h30, não havia “registo de danos pessoais ou materiais”, mas deixou um advertência especial para os concelhos mais afetados pelas intempéries das últimas semanas. “Apelamos à população para cuidados redobrados nas zonas já anteriormente afetadas por movimentos de massa e instabilidade de estruturas devido aos fenómenos recentes de meteorologia adversa”, realçou a ANEP, em comunicado.

No alerta do sistema operativo Android foi também identificado que “existem relatos de tremores na área de Mafra”. As coordenadas do epicentro foram de latitude 39.071 (N) e longitude 9.052 (W).

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

