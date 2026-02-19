Sócrates alvo de nova investigação por esquema de branqueamento de capitais

O antigo primeiro-ministro José Sócrates e o empresário Carlos Santos Silva estão a ser investigados pelo Ministério Público (MP) por suspeitas da alegada prática do crime de branqueamento de capitais, avança o Observador. Em causa estará a repetição de alegados esquemas de branqueamento de capitais que o MP imputa a ambos na acusação da Operação Marquês. A investigação começou em 2025.

O que levou a abertura de inquérito foi uma transação de uma vivenda no Vale das Andorinhas, na zona da Malveira (concelho de Mafra), em 2023, no valor de 775 mil euros. Esta operação foi feita entre Carlos Santos Silva e o primeiro de Sócrates, Pedro Pinto de Sousa. O negócio, que foi revelado a semana passada pelo jornal Sol, terá repetido alegados esquemas de branqueamento de capitais investigados na Operação Marquês e que visavam fazer chegar fundos ao antigo primeiro-ministro.

Segundo o Observador, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) investiga suspeitas do crime de branqueamento de capitais, tendo como crime precedente um alegado crime de corrupção, uma vez que existem indícios de que os fundos usados por Santos Silva para pagar a Pedro Pinto de Sousa têm origem nos fundos que já estiveram congelados no âmbito da Operação Marquês.