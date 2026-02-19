Startup portuguesa Usawa Care é a vencedora da 10ª edição do Cuatrecasas Acelera

O programa Cuatrecasas Acelera encerrou a 10ª edição com a celebração do Demo Day no escritório de Barcelona. As sete startups participantes apresentaram os respetivos projetos e progressos perante um júri especializado.

Este foi o evento de encerramento da edição no qual sete startups selecionadas este ano (Emogg, Hair Up Laser, Iqana, Moradai, Stamp, Usawa Care e Zenit Solar) apresentaram os respetivos projetos perante um júri especializado que, finalmente, proclamou a startup portuguesa Usawa Care como a proposta vencedora.

A equipa de mentores jurídicos deste ano foi integrada por vários advogados da Cuatrecasas: Albert Agustinoy e Ramon Baradat, especialistas em propriedade intelectual, tecnologias e meios digitais; Elena Cuatrecasas e Joana Silveira, no sector farmacêutico e da saúde; Ruth Duque, em serviços financeiros e de seguros; Íñigo Egea, em fiscalidade de ativos digitais; Roger Freixes, em operações de M&A; Félix Plasencia e Ignacio Giner, em direito público, energia e infraestruturas; Miguel Sánchez Monjo, no âmbito financeiro e fintech; e Micaela Izbicki, em life sciences.

As startups selecionadas expuseram a evolução das respetivas propostas perante um júri composto por especialistas do sector: Rafael Fontana, presidente honorário da Cuatrecasas; Francesc Muñoz; os sócios da Cuatrecasas Diana Rivera e Vasco Bivar de Azevedo; Gil Azevedo, diretor executivo da Unicorn Factory Lisboa; Yolanda Pérez, diretora do BStartup e Hub Empresa do Banco Sabadell; e Carlos Grau, CEO da GIC.

A jornada incluiu também a keynote “Advogados, os primeiros vibecoders”, apresentada por Omar Puertas, sócio da Cuatrecasas especialista na implementação de Inteligência Artificial (IA). Durante a intervenção, abordou os desafios que representa a passagem da geração de conteúdo com IA para a entrega de resultados fiáveis, e partilhou a aprendizagem adquirida após vários anos a “vibecodear” em direito.

Para selecionar a startup vencedora, “o júri teve em conta aspetos-chave como a viabilidade e capacidade de escalamento, a equipa de trabalho ou a evolução demonstrada ao longo do programa. Finalmente, a decisão foi unânime: a Usawa Care foi eleita a melhor proposta desta décima edição do Cuatrecasas Acelera pelo impacto económico e social, pela ampla experiência e conhecimento do sector da equipa responsável, pela viabilidade do projeto e pela proposta de valor”

A Usawa Care é uma healthtech portuguesa que disponibiliza às famílias acesso ilimitado a um pediatra em menos de quinze minutos, todos os dias, 24 horas por dia. Funciona com um modelo de subscrição, para ligação com o especialista através de um chat. O sistema, apoiado por IA, otimiza a eficiência e o trabalho do profissional, garantindo segurança e atendimento de alta qualidade.

Rafael Fontana entregou o prémio a Luís Almeida Fernandes, CEO da Usawa Care, que agradeceu o reconhecimento: “Para nós, ganhar o Cuatrecasas Acelera significa que o que fazemos tem valor e encoraja-nos a continuar a trabalhar. Além disso, abre-nos a possibilidade de dar a conhecer o nosso projeto em Espanha com mais força e projeção. Ter participado no programa permitiu-nos receber um apoio jurídico incrível e estabelecer relações e contactos muito importantes para nós. Estamos muito felizes”.