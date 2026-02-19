Taxas do crédito da casa sobem a 3 meses e descem a 6

As taxas Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação mensal da casa, subiram esta quinta-feira a três meses, desceram a seis e mantiveram-se a 12 meses em relação a quarta-feira.

A taxa Euribor a seis meses baixou para 2,137%, menos 0,004 pontos do que na quarta-feira.

, a taxa Euribor manteve-se hoje de novo em 2,198%, o mesmo valor da sessão anterior. Já a Euribor a três meses avançou para 2,024%, mais 0,018 pontos.

Em 05 de fevereiro, o BCE manteve as taxas diretoras, de novo, pela quinta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 18 e 19 de março em Frankfurt, Alemanha.

Em relação à média mensal da Euribor em janeiro, esta baixou a três, a seis e a 12 meses, de forma mais acentuada no prazo mais longo.

A média mensal da Euribor em janeiro desceu 0,020 pontos para 2,028% a três meses e 0,002 pontos para 2,137% a seis meses.

Já a 12 meses a média da Euribor recuou 0,022 pontos para 2,245% em janeiro.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.