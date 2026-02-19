Tejo Energia inicia demolição da Central a Carvão do Pego em março

A Tejo Energia informa que os trabalhos de demolição da antiga Central Termoelétrica a Carvão do Pego deverão ter início em março de 2026, marcando uma nova fase no processo de reconversão do complexo industrial e na preparação do local para futuros projetos.

A decisão de avançar com o desmantelamento da central surge na sequência da impossibilidade em concretizar o projeto de reconversão energética que a Tejo Energia apresentou ao então Governo português, o qual previa, além da construção de centrais de energia solar fotovoltaica e eólica, a substituição do uso de carvão por biomassa florestal residual local, complementado com a possibilidade de atuar como compensador síncrono e, deste modo, contribuir para a estabilidade da rede elétrica. A proposta foi rejeitada em detrimento de outro projeto, promovido pela Endesa.

A intervenção de demolição terá uma duração estimada de cerca de três anos e abrangerá todas as infraestruturas diretamente associadas à produção de eletricidade a partir de carvão. O objetivo é a reposição dos terrenos às suas condições de base, garantindo a sua devolução em plena segurança e conformidade ambiental, informa a Tejo Energia, em comunicado.

Durante o pico dos trabalhos, a operação de desmantelamento e demolição poderá envolver cerca de 80 trabalhadores. As torres de refrigeração e a chaminé da central, com 116 metros e 225 metros de altura, respetivamente, serão demolidas numa fase final do projeto através do uso controlado de explosivos. A Tejo Energia assegurará a adoção das melhores práticas, privilegiando a reutilização de equipamentos, a reciclagem de betão para operações de nivelamento, a separação e reaproveitamento de materiais metálicos e a minimização de resíduos enviados para aterro.