Unijepol e Espirituosos España reforçam a sua colaboração para promover a segurança rodoviária e a condução responsável

Esta aliança tem como objetivo promover comportamentos responsáveis entre os condutores, especialmente os jovens, e consciencializar sobre a importância de adotar uma postura de segurança ao volante.

A União Nacional de Chefes e Diretores da Polícia Local (Unijepol) e a Espirituosos España renovaram a sua colaboração para continuar a promover ações de prevenção e sensibilização em matéria de segurança rodoviária em todo o país.

Neste contexto, ambas as organizações trabalham de forma coordenada para continuar a implementar o programa «Los Noc-Turnos», que se centra na escolha do condutor alternativo, incentivando os condutores a que uma pessoa do grupo se comprometa a não consumir álcool e a conduzir de forma segura. Ao longo do ano, serão realizadas diferentes ações informativas em várias localidades de todo o território nacional e serão reconhecidos com pequenos incentivos os condutores que comprovem uma taxa de 0,0.

O diretor da Espirituosos España, Bosco Torremocha, salientou que esta colaboração promove uma mensagem clara: «ao volante, consumo ZERO». Além disso, destacou que «a prevenção é mais eficaz quando é construída a partir do local e com aqueles que estão mais próximos dos cidadãos».

Por sua vez, o presidente da Unijepol, Pascual Martínez Cuesta, destacou a importância da colaboração entre as forças de segurança locais e as organizações comprometidas com a segurança rodoviária, que é «fundamental para promover comportamentos responsáveis entre os condutores. Este acordo permite-nos reforçar o trabalho preventivo que desenvolvemos todos os dias nas ruas».

Além da colaboração no programa «Los Noc-Turnos», as duas entidades renovaram a sua adesão à rede «Menores ni una Gota», reafirmando o seu compromisso com iniciativas preventivas e educativas centradas nos menores e na responsabilidade no consumo de álcool.

