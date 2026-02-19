Verspieren obtém receitas de 10 milhões de euros e quer chegar aos 20 milhões até 2030

A mediadora e corretora Verspieren Portugal, em 2025, registou um crescimento de 40% em receitas, ultrapassando assim, pela primeira vez, os 10 milhões de euros em receitas anuais, anunciaram em comunicado.

A carteira total sob gestão da Verspieren ultrapassa os 85 milhões de euros, representando mais de 100 mil apólices. E, de acordo com a empresa, o EBITDA (resultado operacional) atingiu os cerca de 2,8 milhões de euros.

Foi através da aquisição de 6 sociedades ao longo de 2025 e de um crescimento orgânico de mais de 18% que foram alcançados estes resultados pela empresa, que neste momento integra mais de 100 colaboradores.

Rogério Dias, CEO da Verspieren, sublinha que: “o percurso até aqui tem sido de solidez. Com o compromisso e profissionalismo das nossas equipas, o nosso objetivo é claro: duplicar a nossa operação e atingir os 20 milhões de euros até 2030“, explica.

O CEO destaca ainda o papel dos colaboradores: “o valor desta operação reside no talento e no conhecimento local das equipas que agora se juntam à família Verspieren”.