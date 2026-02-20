5 coisas que vão marcar o dia

Esta sexta-feira o Conselho de Ministros aprova as linhas gerais do PTRR e termina a visita da comissária europeia Maria Luís Albuquerque a Portugal. O dia fica ainda marcado pela greve de trabalhadores ao serviço do Estado contratados ao abrigo do PRR. Conheça estas e outras momentos que vão marcar o dia.

Conselho de Ministros aprova linhas gerais do PTRR

O Conselho de Ministros aprovará esta sexta-feira as linhas gerais do PTRR, um programa lançado para responder ao impacto do temporal de forma estrutural e abrangente em todo o território e que para a semana também será apresentado aos partidos. O primeiro-ministro adiantou na quinta-feira que o programa assentará “em três pilares”: “recuperação centrada nas populações e empresas afetadas”, “resiliência para preparar Portugal para a ocorrência futura de fenómenos extremos e “transformação para proceder à integração do processo reformista que está em curso no país nestes objetivos de resiliência e recuperação”.

Maria Luís Albuquerque termina visita a Portugal

A comissária europeia Maria Luís Albuquerque vai reunir-se esta sexta-feira com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, tendo ainda previstos encontros com representantes de sindicatos e com a Associação Empresarial de Portugal (AEP), e um conjunto de Fintechs e Venture Capital portuguesa. A visita inclui ainda uma reunião com a DECO, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, e um encontro com o Governador do Banco de Portugal. Este é o segundo e último dia de múltiplas reuniões de alto nível com as autoridades portuguesas.

Greve de trabalhadores ao serviço do Estado contratados ao abrigo do PRR

Os trabalhadores dos serviços de administração direta e indireta do Estado contratados ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) vão estar em greve esta sexta-feira, em luta pela integração no mapa de pessoal. Greve abrange institutos públicos, universidades, fundações, serviços personalizados do Estado e Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde.

Eurostat divulga indicadores do transporte

O Eurostat apresenta esta sexta-feira os principais indicadores do transporte europeu. A análise abrange indicadores como movimentação de pessoas e mercadorias, segurança nos transportes e transportes, ambiente e energia.

Como evoluiu o PIB dos Estados Unidos?

Esta sexta-feira vão ser revelados os dados do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA relativos ao quarto trimestre de 2025. No terceiro trimestre do ano passado, a economia dos EUA expandiu 4,3%, muito acima do esperado, enquanto no segundo trimestre cresceu a um ritmo de 3,8%.