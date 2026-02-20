Angels Way investe na Hands On e quer pôr já as mãos em Espanha

O Angels Way investiu na Hands On, marketplace para workshops e experiências de aprendizagem presenciais, marcando o décimo investimento do fundo gerido em comunidade sob gestão da OW Ventures. A startup quer já este ano avançar para Espanha.

“A nossa missão é digitalizar a gestão de professores e mentores de workshops para que eles possam focar-se no que fazem melhor, que é partilhar conhecimento, experiência e criar conexões reais. Estamos a assistir a uma procura crescente por estas atividades tangíveis. E nós queremos ser a alternativa offline, promover o bem estar e o encontro através da aprendizagem de novas competências”, diz Diogo Infante, CEO e cofundador da Hands On, juntamente com Tom Archer.

Fundada o ano passado, e posicionando-se como o Airbnb das experiências de aprendizagem presencial, a plataforma “liga aprendizes curiosos a artesãos e professores qualificados, agilizando todo o processo, desde a descoberta e reserva até aos pagamentos”. Apresenta uma oferta de 300 workshops, desde a culinária à tapeçaria tufting, passando pela cerâmica à agricultura urbana, eco-construção ou fitness.

A Hands On tem como objetivo a internacionalização, tendo na mira já este ano a entrada no mercado espanhol, contando para isso com o apoio estratégico de Tom Batting (chairman), fundador da Obby — plataforma de referência no Reino Unido, entretanto vendida à ClassBento —, e de Rodrigo Sousa Coutinho, cofundador da Outsystems.

Com este investimento de 50 mil euros, o fundo Angels Way atinge assim o décimo investimento, metade do número de startups que pretendia investir no espaço de dois anos. Neste primeiro ano de funcionamento, a comunidade de mais de 400 angel investors analisou mais de 100 projetos candidatos.