Antas da Cunha ECIJA assessora Science4you na conclusão de ronda de investimento pelo fundo português Draycott

A Antas da Cunha Ecija acaba de anunciar o apoio prestado à empresa portuguesa Science4you na conclusão de uma ronda de investimento, liderada pelo Fundo português Draycott, que surge após uma etapa de reestruturação societária, em maio de 2025.

No âmbito desta operação, a equipa liderada por Amílcar Silva (Sócio) e constituída por Carolina Meireles (Of Counsel), Tânia Nogueira (Associada) e Margarida Lucas (Associada), prestou assistência integral na estruturação e negociação do investimento com o Fundo Draycott, incluindo a elaboração e negociação do Contrato de Investimento, do Acordo Parassocial e de toda a documentação societária e contratual.

Com este reforço de capital, a Science4you reúne as condições necessárias para promover a sua expansão no mercado norte-americano – um dos principais focos estratégicos de internacionalização – e no e-commerce. De acordo com Amílcar Silva, sócio da Antas da Cunha Ecija: “Esta nova operação reflete a confiança do mercado no potencial de crescimento da Science4you, bem como a confiança da Science4You no nosso trabalho”. E sublinha: “Um investimento desta envergadura demonstra a solidez do projeto que a equipa de gestão da Science4You tem vindo a construir”.