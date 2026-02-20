Ideias +M

Associação de impresa espanhola e Efe promovem selo para identificar conteúdos com IA

"Não deveríamos esperar nem seis dias para dar este passo", referiu presidente da Associação de Imprensa de Madrid.

A Associação de Imprensa de Madrid (APM) e a Efe vão promover a exigência de que qualquer produto jornalístico que envolva inteligência artificial (IA) contenha um selo de identificação claro, anunciou hoje a presidente da APM, María Rey.

O anúncio foi feito no Fórum Nova Comunicação, organizado pela Nueva Economía Fórum, na presença do presidente da agência de notícias Efe, Miguel Ángel Oliver, que confirmou o seu compromisso em contribuir para um “ecossistema jornalístico mais saudável” e o seu apoio a esta iniciativa, que procura “dar visibilidade aos produtos de IA, e especialmente à IA generativa“.

A União Europeia está a trabalhar numa legislação para regular o uso de IA nos meios de comunicação social com elementos de identificação comuns para todos os Estados-membros e o projeto deve ser aprovado dentro de seis meses. “Não deveríamos esperar nem seis dias para dar este passo“, referiu María Rey.

