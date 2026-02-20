Benfica admite expulsar sócios envolvidos em atos racistas no jogo com Real Madrid
Real Madrid apresentou à UEFA imagens de adeptos do Benfica a protagonizarem manifestações racistas durante jogo da Champions. Clube da Luz iniciado um procedimento após ter conhecimento das imagens.
O Benfica anunciou esta sexta-feira que os sócios que imitaram macacos no jogo com o Real Madrid poderão ser expulsos, após abrir um processo interno motivado por imagens de teor racista divulgadas nas redes sociais.
A informação foi confirmada à agência Lusa por fonte do clube. De acordo com a imprensa desportiva portuguesa, o procedimento foi iniciado assim que o clube tomou conhecimento das imagens e encontra-se já em fase de conclusão.
Em causa estão dois adeptos detentores de Red Pass (lugar cativo) partilhado. Caso os autores sejam associados do clube, a direção ‘encarnada’ pode aplicar um processo disciplinar que poderá levar à expulsão de sócios.
Recorde-se que o Real Madrid apresentou à UEFA imagens de adeptos do Benfica a protagonizarem manifestações racistas durante o jogo da Liga dos Campeões, marcado também pelo incidente entre Prestianni e Vinicius Júnior.
Na terça-feira, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da ‘Champions’, que o Real Madrid venceu por 1-0, o avançado brasileiro Vinicius Júnior, após ter marcado o único golo do jogo, terá sido alegadamente vítima de insultos racistas por parte do argentino Gianluca Prestianni, extremo do Benfica.
O árbitro francês François Letexier interrompeu o encontro e acionou o protocolo antirracismo, retomando a ação quase 10 minutos depois.
Após a partida, que decorreu no Estádio da Luz, Prestianni negou qualquer insulto racista a Vinicius Júnior, enquanto o internacional brasileiro e outros jogadores do Real confirmaram a ofensa por parte do argentino.
O Benfica já veio a público reiterar total confiança na versão de Prestianni, que nega os insultos, lamentando o que considera ser uma “campanha de difamação”.
O clube da Luz garantiu ainda “total espírito de colaboração” com UEFA, que nomeou, entretanto, um Inspetor de Ética e Disciplina para investigar o caso, prevendo-se a audição de ambos os atletas nos próximos dias.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Benfica admite expulsar sócios envolvidos em atos racistas no jogo com Real Madrid
{{ noCommentsLabel }}