Bondalti está “surpresa” com rejeição da OPA pela administração da Ercros

A Bondalti está “surpresa” com o comunicado do conselho de administração da Ercros no qual emitiu uma posição “desfavorável” à oferta pública de aquisição (OPA) da Bondalti, que avalia a empresa em 320 milhões de euros.

“A Bondalti considera que a Ercros emite um grave juízo de valor ao insinuar que a Ercros ficaria diluída e perderia a sua relevância num conglomerado muito maior cujo negócio principal não é o químico, quando tal não corresponde à realidade”, defende a Bondalti em comunicado esta sexta-feira, numa reação à comunicação da Ercros. “ A indústria química tem sido o negócio fundador do Grupo José de Mello desde a sua criação em 1898. Hoje, a Bondalti é um dos líderes europeus em vendas de anilina e o maior produtor ibérico de cloro”, sublinha a empresa.

O conselho de administração da Ercros considerou que os 3,505 euros oferecidos pela empresa portuguesa “não refletem plenamente o potencial de criação de valor futuro da Ercros”. Esta avaliação não é, contudo, consensual entre os membros do board. Enquanto os três administradores, com mais de 6% do capital, dizem que vão rejeitar a OPA, uma administradora aprova a OPA e outro alerta para efeitos na ação caso a operação falhe. Uma falta de consenso que a Bondalti sublinha na sua reação.

“O comunicado ignora a falta de unanimidade na opinião dos administradores, não refletindo a opinião favorável à OPA da administradora D.ª Lourdes Vega Fernández, nem a vontade do administrador D. Eduardo Sánchez Morrondo”, lê-se.

A independente Lourdes Vega Fernández faz uma leitura favorável à oferta da empresa portuguesa, a qual defende com base na situação atual do mercado, as condições da oferta e a recomendação da Evercore. Também o vogal Eduardo Sánchez Morrondo quis deixar uma opinião individual diferente, argumentando que, no que diz respeito ao valor da ação, “o mercado reagiu de forma muito negativa a qualquer sinal de que a oferta pública de aquisição pudesse não avançar, aproximando-se do valor que a ação tinha há dois anos, de 2,5 euros”.

Através do comunicado enviado quinta-feira ao mercado, foi a primeira vez que a administração se pronunciou sobre a oferta após o regulador do mercado de capitais espanhol ter autorizado a operação, no passado dia 10 deste mês, após um longo processo que dura há quase dois anos, desde que a companhia detida pelo grupo José de Mello lançou, em março de 2024, uma OPA sobre a totalidade do capital da Ercros, oferecendo uma contrapartida de 3,505 euros [ajustada ao pagamento de dividendos], um valor que avalia a empresa em 320 milhões de euros.

Bondalti manifestou “a sua surpresa ao constatar que a Ercros, através da comunicação realizada aos meios de comunicação , procedeu a graves omissões, induções em erro e incorreções relativamente ao próprio relatório emitido pelo Conselho de administração da empresa”. Entre eles está o facto de a administração da gigante espanhola ter contratado a Evercore para avaliar a contrapartida oferecida pela empresa portuguesa, a qual emitiu uma avaliação na qual considera o preço da OPA “ razoável “. A Bondalti sublinha, por seu turno, que a Evercore disse que o preço era “justo”. , através da. Entre eles está o facto de a

O conselho de administração da Ercros a lertou ainda que a OPA prevê “alterar a estrutura financeira do grupo” e que a Ercros “aumente o seu nível de endividamento nos próximos anos”. Um aviso que a Bondalti considera que não tem fundamento porque “uma parte significativa dos bancos que financiam a OPA são também financiadores atuais da Ercros, conhecendo assim perfeitamente o seu balanço”.

“No prospeto submetido à CNMV, a Bondalti reconhece a sua intenção de alterar a atual política de dividendos da Ercros e reduzir a distribuição de dividendos aos acionistas devido a considerações estratégicas e financeiras”, apontava ainda o conselho de administração da Ercros. A Bondalti contrapõe que “a Ercros atualmente já não distribui dividendos e que a sua política atual de dividendos exige condições financeiras que a empresa está longe de cumprir neste momento”.