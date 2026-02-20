Bondalti está “surpresa” com rejeição da OPA pela administração da Ercros
Bondalti sublinha que decisão não é unânime e assenta em "graves omissões, induções em erro e incorreções relativamente ao próprio relatório emitido pelo Conselho de administração da empresa".
A Bondalti está “surpresa” com o comunicado do conselho de administração da Ercros no qual emitiu uma posição “desfavorável” à oferta pública de aquisição (OPA) da Bondalti, que avalia a empresa em 320 milhões de euros.
A independente Lourdes Vega Fernández faz uma leitura favorável à oferta da empresa portuguesa, a qual defende com base na situação atual do mercado, as condições da oferta e a recomendação da Evercore. Também o vogal Eduardo Sánchez Morrondo quis deixar uma opinião individual diferente, argumentando que, no que diz respeito ao valor da ação, “o mercado reagiu de forma muito negativa a qualquer sinal de que a oferta pública de aquisição pudesse não avançar, aproximando-se do valor que a ação tinha há dois anos, de 2,5 euros”.
Nesse documento, os representantes dos trabalhadores consideram que a operação pode ter impacto positivo na viabilidade futura da empresa, valorizam os compromissos de manutenção do emprego e das condições laborais, destacam a preservação da atividade industrial e do compromisso territorial e entendem que a integração num grupo industrial de maior dimensão pode reforçar a estabilidade da empresa num setor estruturalmente cíclico.
