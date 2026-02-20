Energia

Cerca de 4.500 clientes da E-Redes ainda sem energia na zona mais afetada pela depressão Kristin

  • Lusa
  • 10:52

No balanço anterior, pelas 7 horas de quinta-feira, a E-Redes referia que cerca de 6.500 clientes.

Cerca de 4.500 clientes da E-Redes nas localidades afetadas pela depressão Kristin, que passou pelo continente em 28 de janeiro, continuavam às 7 horas da manhã desta sexta-feira sem energia elétrica, segundo a empresa.

Em comunicado, a empresa diz estar focada em restabelecer o fornecimento de energia elétrica.

Os clientes da E-Redes correspondem a “pontos de entrega de energia” como habitações, empresas ou lojas com ligação elétrica, sendo assim difícil quantificar o número de pessoas que estão a ser afetadas.

Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas. A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou a 15 de fevereiro.

 

