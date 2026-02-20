Certificados de Aforro arrancam ano com mais 400 milhões

Ano novo, hábitos velhos. Os Certificados de Aforro continuam a captar as poupanças das famílias portuguesas. Em janeiro atraíram 392,8 milhões de euros, marcando o 16.º mês seguido com fluxos líquidos positivos.

De acordo com os dados do Banco de Portugal divulgados esta sexta-feira, os Certificados de Aforro já acumulam um montante recorde de 40,6 mil milhões de euros de aplicações dos aforradores. Outros 7,5 mil milhões estão aplicados em Certificados do Tesouro, mas estes continuam a registar saídas.

Os dados confirmam que os Certificados de Aforro continuam a ser um importante canal de poupança para as famílias portuguesas. O que não deverá ser alheio o facto destes títulos apresentarem uma remuneração bem mais atrativa do que os depósitos bancários — embora sendo instrumentos de poupança diferentes, são considerados com o mesmo nível de segurança.

Em janeiro, os Certificados de Aforro tiveram uma redução ligeira da sua taxa base, por conta da descida da Euribor a 3 meses. Ainda assim, continuam a render mais de 2%. Já os depósitos bancários oferecem menos de 1,4% — pelos menos as novas aplicações realizadas em dezembro (últimos dados disponibilizados pelo Banco de Portugal) renderam apenas 1,36% em termos médios.

Certificados já superam 48 mil milhões

Fonte: Banco de Portugal

Quanto aos Certificados do Tesouro, mantiveram no mês passado a tendência que vem seguindo desde novembro de 2021. Em janeiro tiveram resgates líquidos de subscrições na ordem dos 217 milhões de euros e já só tinham 7,5 mil milhões investidos.

No seu conjunto, entre Certificados de Aforro e do Tesouro, as famílias confiavam ao Estado cerca de 48,1 mil milhões de euros das suas poupanças, um novo valor recorde.

(notícia atualizada às 11h53)