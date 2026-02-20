CMS Portugal assessora BBVA e Anidaport na venda de carteira de imóveis e de créditos

A CMS Portugal assessorou o BBVA, sucursal em Portugal, e a sociedade imobiliária do respetivo Grupo, Anidaport, na venda de uma carteira de imóveis e de créditos, os quais foram adquiridos por entidades pertencentes a fundos geridos pela LCM Partners.

A Equipa da CMS Portugal que prestou assessoria nesta transação foi coordenada pelos sócios José Manuel Silva Nunes (Imobiliário) e António Payan Martins (Bancário e Financeiro), tendo contado com a participação do sócio Nuno Figueirôa Santos (Fiscal), Filipa Gaspar Branco (Associada Sénior de Bancário e Financeiro), Luã Brito Malta (Associado de Imobiliário), Duarte de Castro Rodrigues (Estagiário de Imobiliário), Gonçalo Sampaio (Associado de Bancário e Financeiro) e Henrique Mafra Falcão (Estagiário de Bancário e Financeiro). Para os temas relacionados com Proteção de Dados, participaram João Leitão de Figueiredo (Sócio TMC) e Ricardo Pintão (Associado Sénior TMC).

Por seu turno, a assessoria jurídica da LCM Partners ficou a cargo das equipas de Bancário e de Imobiliário da sociedade de advogados Vieira de Almeida, com a coordenação do Associado Coordenador Sebastião Nogueira, tendo contado igualmente com a participação do Associado Coordenador Pedro Moraes Vaz e, bem assim, do Associado Francisco Resina da Silva. A carteira em causa será gerida pela Link Financial Portugal, asset manager associado à LCM Partners.