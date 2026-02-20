Como as marcas de luxo estão a tirar partido dos Jogos Olímpicos de Inverno

De Armani e Ralph Lauren, da Omega à Ferragamo. A lista de marcas que se associam aos Jogos Olímpicos de Inverno é longa, mas o propósito simples: reforçar a perceção de luxo. E chegar longe

Quando a Louis Vuitton se tornou um dos patrocinadores mais visíveis dos últimos Jogos Olímpicos, Paris 2024, ficou claro que as marcas de luxo não ficavam fora da conversa quando o assunto é desporto. E não é apenas performance, é lifestyle. O casamento reforça-se nos Jogos de Inverno deste ano, entre a capital da moda italiana, Milão, e a Cortina, a estância alpina com estatuto de refúgio de milionários, duas montras globais que estão a ser usadas para falar de produto e também de experiências exclusivas, apontando a uma audiência concreta, vasta e agora mais exigente: a chinesa.

A relojoeira suíça Omega, que nos habituámos a ver em sucessivos eventos desportivos, marcando os recordes dos atletas, é o patrocinador oficial dos jogos, mas fez mais do que isso. Em San Babila, no coração de Milão, ergueu a Casa Omega, inaugurada por George Clooney no arranque dos jogos. O ator que mantém uma longa relação com a marca (a ponto de ser mencionada no seu filme para a Netflix, Jay Kelly), mas não foi a única celebridade requisitada para este evento. A Casa Omega recebeu a visita dos artistas asiáticos Park Bo-gum e Guan Xiaoton, um piscar de olho nada discreto ao público sul-coreano e chinês, respetivamente.

A China, com os seus 6,19 milhões de milionários (dados do Credit Suisse Wealth Report), é o segundo país do mundo com mais milionários, depois dos EUA, e um dos mais apetecíveis para as marcas de luxo. Mais: o país tem neste momento 750 estâncias de esqui ativas. “Houve um salto relacionado com a abertura de estâncias de esqui na última década e para esse consumidor o equipamento é muito importante, não só pelo uso mas pela moda”, diz a jornalista do Business of Fashion Hailey Crawford, especialista em negócios na indústria do luxo, no podcast “The Debrief”. O que se passa com estes Olímpicos de inverno, diz, é semelhante ao que vimos há uns anos com a corrida. Deixou de ter que ver com performance e passou a ter que ver com moda (e, portanto, com consumo).

O mercado chinês é crítico, mostram os resultados anuais dos mais importantes grupos de luxo europeus já conhecidos – LVMH, Kering e Hermès. Depois de quedas generalizadas em 2024 (algumas superiores a 10%), 2025 dá sinais de recuperação ao mesmo tempo que as maisons europeias se concentram no consumidor desta geografia, e nos seus gostos.

O facto dos Jogos Olímpicos de Inverno se realizarem numa das capitais da moda, Milão, e numa das mais exclusivas estâncias de esqui do mundo, Cortina d’ Ampezzo, reforçou a ligação entre as marcas locais e o evento, à semelhança do que se tinha visto em Paris, em 2024. A Ferragamo veste a seleção de San Marino e a Moncler juntou-se à Osklen para equipar a seleção do Brasil. E fez mais. Em simultâneo, a marca italiana, fundada em 1952, expõe em Milão os seus arquivos, procurando sublinhar o seu valor histórico.

No desfile inaugural dos Jogos Olímpicos de Inverno, o verde, branco e vermelho de quem participava na cerimónia. Eram uma homenagem ao autor desses fatos, o designer Giorgio Armani, que morreu em setembro. Essa foi apenas uma parte da sua presença em Milão e Cortina. A marca veste a seleção italiana, com a linha desportiva EA7, e lançou uma coleção cápsula #GiorgioArmaniNeve e uma loja pop-up no Aman Rosa Alpina.

Ausentes das pistas e dos equipamentos oficiais dos atletas, mas querendo manter-se relevantes, Prada e Loro Piana, também italianas, abriram lojas em Cortina d’ Ampezzo. Dior e Louis Vuitton, ambas do grupo LVMH, renovaram as suas.

A Ralph Lauren, que veste as seleções olímpicas dos EUA desde 2008, alargou a sua presença nos Jogos de Inverno à já histórica loja da marca na Via S. Barnaba, aberta desde 1999, que se converteu numa espécie de embaixada oficiosa da equipa dos EUA. A chegada dos jogos olímpicos a Milão foi acompanhada de uma festa onde se viram muitas celebridades, de Usher a Maggie Rogers, passando por Marisa Tomei, Benit Skinner e o antigo snowboarder Shaun White.

Outras marcas, não de luxo, mas fortes ou com lastro histórico, associam-se ao evento, que termina este domingo. É o caso da francesa Le Coq Sportif, patrocinadora oficial da equipa gaulesa, ou da Adidas, que é uma das mais presentes. Veste 12 equipas, da Polónia à Hungria, passando pela Turquia e Etiópia, e lançou, para a ocasião, uma coleção com centenas de peças. E até marcas que não podem usar os anéis olímpicos, querem fazer parte. Veja-se o caso da canadiana Roots, que usa o duplo sentido do seu nome – raiz e apoio – para lançar o slogan Rooting for Canada, driblando as restrições legais. Até quem não está nos Olímpicos, quer entrar no jogo.