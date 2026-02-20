Concorrência alerta para constrangimentos na cadeia de valor da IA

A Autoridade da Concorrência (AdC) alertou esta sexta-feira para a possibilidade de surgirem constrangimentos na cadeia de valor da inteligência artificial (IA), que podem levar à rigidez da oferta e aumento dos preços dos ‘chips’.

Num comunicado, hoje divulgado, a AdC deu conta dos resultados de um artigo que elaborou, no qual concluiu que o acesso a ‘chips’ de IA, bem como a ‘hardware’ relacionado, “constitui um fator determinante para o desenvolvimento de sistemas de IA”. No entanto, de acordo com a AdC, “a cadeia de valor destes ‘chips’ apresenta características estruturais que a torna propensa a elevados níveis de concentração”.

Assim, indicou, a produção de ‘chips’ de IA conta com uma “cadeia de valor global complexa”, em que “as fases de desenho e de fabrico evidenciam um elevado grau de concentração”. Para a AdC, “esta realidade decorre, em larga medida, de fatores estruturais, incluindo economias de escala significativas, elevados custos de investimento e complexidade tecnológica”.

Por isso, destacou, “podem surgir constrangimentos ao longo da cadeia de valor, traduzidos em rigidez da oferta e aumento dos preços dos ‘chips’ de IA”, sendo que estes fatores podem “reforçar barreiras à entrada e à expansão, designadamente para startups e fornecedores de IA que pretendam treinar e implementar modelos avançados”.

A AdC apontou ainda “a crescente integração vertical observada no setor”, salientando que “alguns dos principais designers de ‘chips’ e fornecedores de serviços de ‘cloud’ têm vindo a expandir-se ao longo da cadeia de valor da IA”, através do desenvolvimento de “ecossistemas próprios e integrados”. Além disso, indicou, “têm sido estabelecidas parcerias estratégicas e investimentos cruzados entre operadores relevantes do setor”, com a AdC a apontar que este contexto pode “suscitar preocupações concorrenciais”.

A Concorrência referiu questões como o acesso privilegiado a informação técnica e comercial sensível, o alinhamento de incentivos entre operadores, o reforço de efeitos de dependência tecnológica, a redução de interoperabilidade e o aumento do “risco de exclusão de concorrentes e de alavancagem de poder de mercado para segmentos adjacentes”.

“Um exemplo referido no documento é o CUDA, plataforma de desenvolvimento da Nvidia, cuja ampla adoção e efeitos de rede associados contribuem para reforçar a posição da empresa no mercado de ‘chips’ de IA”, salientou.

A AdC assinalou ainda que “o acesso a infraestruturas públicas de computação de alto desempenho (HPC) pode contribuir para mitigar parcialmente os estrangulamentos identificados”, mas o seu “impacto pró-concorrencial dependerá da definição de critérios de acesso transparentes, objetivos e não discriminatórios”.