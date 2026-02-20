COREangels SportsTech fecha primeiro investimento na britânica Movmenta

O COREangels SportsTech, fundo europeu exclusivamente dedicado a startups early stage de tecnologia desportiva, fechou o seu primeiro investimento na Movmenta, startup britânica que colocou os equipamentos desportivos a ‘falar’ com os atletas. O fundo investiu 150 mil euros.

“Lançámos o COREangels SportsTech com base na força do ecossistema COREangels e com a OW Ventures como parceira estratégica. Existe uma procura reprimida por capital e smart money na fase early stage do desporto, e a nossa expectativa é apoiar startups SportsTech com ambição global, a partir da Europa, criando valor sustentável para empreendedores e investidores, como já se reflete neste investimento na Movmenta”, justifica Maurizio Calcopietro, managing partner do COREangels SportsTech, citado em comunicado.

Em 2024, o setor europeu das atingiu os 350 milhões de euros de receitas geradas e espera-se que em 2027 esse valor cresça para os 470 milhões de euros. O fundo tem como ambição investir 5 milhões de euros, apenas em startups em fase inicial, construindo um portefólio de 25 a 30 startups, com um ticket médio de 120 mil euros por investimento.

O fundo segue um modelo de investimento em portefólio, e está a reunir 50 a 60 business angels com um ticket médio de 85.000 euros (mínimo de 50.000 euros, pagável em até duas parcelas). Realizaram-se já dois comités de investimento e o terceiro está agendado para março, informam.

O primeiro investimento — no montante de 150 mil euros — foi na britânica Movmenta. A startup desenvolveu sensores minúsculos, leves e sem bateria, que podem ser integrados diretamente em sapatilhas, raquetes e outros equipamentos desportivos. Trata-se de uma “solução sem bateria, alimentada diretamente pelo smartphone do utilizador”.

“Esta abordagem elimina a necessidade de carregamentos, reduz peso — o sistema pesa apenas 1,5 gramas —, diminui custos de produção e aumenta a fiabilidade do dispositivo. Na prática, os sensores integrados no equipamento recolhem dados biomecânicos e de impacto durante a utilização, medindo variáveis como absorção da sola, supinação, pronação ou forças aplicadas. Essa informação é transmitida para uma aplicação móvel, onde algoritmos de inteligência artificial analisam o histórico e o padrão de utilização de cada atleta”, descreve.