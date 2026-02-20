Espanhola Gigas investe cinco milhões para expandir data center em Lisboa

O grupo espanhol Gigas anunciou esta sexta-feira um investimento de cinco milhões de euros no centro de dados da Matinha, na freguesia de Marvila, em Lisboa. A empresa especializada em serviços de cloud, cibersegurança e conectividade pretende expandir o data center que é operado pela operadora de telecomunicações Oni.

A verba insere-se na estratégia de investimento da Gigas com Portugal, que ultrapassa os 80,5 milhões de euros desde 2019, e abrange a melhoria da eficiência energética, o reforço das capacidades elétricas e a criação de novas ‘salas brancas’ (áreas preparadas para alojar servidores e equipamentos críticos com condições de temperatura, humidade e segurança mais controladas).

A infraestrutura tecnológica da Matinha, cujos serviços têm rede de fibra ótica da Oni e estão ligados a pontos de interligação de redes e cabos submarinos transfronteiriços, emprega atualmente cerca de 130 profissionais, mas prevê-se um reforço da equipa, sobretudo nas áreas de engenharia e comercial.

A Gigas argumenta que deverá aumentar o número de trabalhadores para “dar resposta à crescente procura por serviços de alojamento de dados em ambiente seguro e soberano”. “Este investimento não é apenas tecnológico. Trata-se também de um importante reforço do nosso compromisso para com o tecido empresarial e soberania digital nacional”, começa por dizer o country manager do grupo Gigas e diretor comercial da Oni.

Mário Lopes afirma que é necessário garantir que as empresas portuguesas ou a operar em Portugal, têm “ao seu dispor uma infraestrutura de referência que lhes permita garantir os mais exigentes requisitos de disponibilidade, segurança e normativos do seu negócio”.

A Oni faz parte do grupo com sede em Madrid desde 2021. A multinacional tecnológica, que detém a telecom portuguesa e está presente em Portugal desde 2019, quando comprou a AHP, opera em oito países, conta com mais de 300 colaboradores e cerca de 6.000 clientes. No entanto, Portugal representa mais de metade do negócio da Gigas.