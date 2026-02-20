Especialistas destacam no Congresso da Sociedade Espanhola de Feridas, que lavar não é suficiente para uma cicatrização eficaz

Desmistificando mitos no tratamento de feridas», reunindo profissionais de saúde especialistas em tratamento de feridas para abordar a limpeza terapêutica e a cicatrização, sublinhando a importância de utilizar soluções especializadas para obter uma cura mais eficaz e rápida.

Durante o simpósio, destacou-se que um dos mitos mais comuns no tratamento de feridas é a crença de que lavar e descontaminar uma ferida são processos equivalentes. No entanto, lavar é uma técnica superficial que apenas elimina as bactérias flutuantes, mas não atua contra as bactérias resistentes nem elimina a biofilme bacteriana, um fator que pode retardar a cicatrização.

Neste caso, é essencial utilizar produtos especializados que limpem a ferida e que possam quebrar a biofilme e descontaminar, favorecendo um ambiente adequado para a regeneração do tecido. Segundo o Dr. José Luis Lázaro Martínez, chefe da Unidade de Pé Diabético da Universidade Complutense de Madrid, «Desmistificar esta diferença é fundamental porque lavar e descontaminar não são processos equivalentes. A simples lavagem pode eliminar detritos e parte da carga bacteriana superficial, mas não atua eficazmente sobre elementos críticos em feridas crónicas».

Por sua vez, o Dr. Iván Julián Rochina, professor doutor da Universidade de Valência. Faculdade de Enfermagem e Podologia. Vaga vinculada ao Hospital Universitário e Politécnico de Valência, Unidade de Enfermagem de Úlceras e Feridas, destaca que «subestimar a limpeza das lesões implica um prolongamento do tempo de cicatrização de uma ferida. Limpar corretamente ajuda a desestruturar o biofilme, facilitando a ação do sistema imunológico, a diminuição da inflamação e o agrupamento de células para avançar no processo de cicatrização».

Os especialistas também destacaram como as soluções estéreis à base de polihexanida e betaína eliminam eficazmente as biofilmes e melhoram o ambiente da ferida. Estas têm uma ação antimicrobiana que ajuda a prevenir infeções, favorecendo uma regeneração mais rápida do tecido e normalizando o pH da ferida. Isto permite uma cicatrização mais rápida e reduz o risco de infeções e complicações.

«Estas soluções permitem-nos intervir diretamente em ambientes alterados, criando um microambiente ideal para a cicatrização. Isto traduz-se em três benefícios fundamentais: a aceleração do processo de cicatrização, a minimização de possíveis complicações e, em última análise, a melhoria da qualidade de vida do paciente com feridas», sublinhou David Pérez Barreno, enfermeiro de Prática Avançada em Feridas Crónicas Complexas no Distrito Sanitário Málaga-Valle del Guadalhorce e professor associado da Universidade de Málaga.

Num estudo comparativo com as alternativas tradicionais, este tipo de soluções mostrou uma redução das infeções de 40% para 3%, destacando a sua eficácia na limpeza de feridas e na criação de um ambiente adequado para a cicatrização. Além disso, no tratamento de feridas crónicas, podem reduzir o tempo de cicatrização em até quatro semanas, melhorando tanto os resultados clínicos como a eficiência do tratamento médico.

«Na B. Braun, entendemos que o tratamento de feridas é uma parte fundamental da saúde e do bem-estar das pessoas. Comprometemo-nos a acompanhar os profissionais de saúde em cada etapa do processo, oferecendo-lhes alternativas inovadoras que otimizam a cicatrização e melhoram a qualidade de vida dos pacientes», afirmou Nuria Ibáñez, diretora da Avitum da B. Braun.