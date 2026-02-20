Esperança de vida em Espanha ultrapassa os 84 anos, mas a ciência alerta que o desafio já não é viver mais, mas viver melhor

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), a esperança de vida à nascença já ultrapassa os 84 anos. O dado consolida um avanço demográfico histórico, mas também abre um novo debate sobre saúde: como evitar que esses anos adicionais sejam vividos com doenças ou dependência.

A conversa científica evoluiu. O foco já não está apenas no tratamento, mas também na prevenção. No seu relatório «World report on ageing and health» (2015), a Organização Mundial da Saúde (OMS) define o envelhecimento saudável como o processo de desenvolver e manter a capacidade funcional que permite o bem-estar na velhice, e sublinha que essa capacidade depende em grande medida dos ambientes físicos e sociais, além das características individuais. Ou seja, não importa apenas quanto tempo vivemos, mas em que condições ambientais e funcionais o fazemos.

De acordo com estudos pré-clínicos, o envelhecimento não é apenas uma questão genética, mas o resultado da interação contínua entre os genes e o ambiente. Fatores como a qualidade do ar, o descanso, o nível de stress, a alimentação ou a exposição a poluentes influenciam diretamente a forma como as células envelhecem.

Este conjunto de fatores é denominado exposoma e hoje é considerado fundamental para compreender por que pessoas com perfis genéticos semelhantes envelhecem de forma muito diferente. Dormir mal de forma crónica, respirar ar com alta carga de partículas ou viver em um estado constante de stress acelera processos como a inflamação celular e o stress oxidativo, intimamente relacionados ao envelhecimento precoce.

O aumento da esperança de vida é uma conquista indiscutível. O desafio agora é reduzir o tempo vivido com limitações funcionais. A prevenção, entendida como a capacidade de intervir antes do aparecimento da doença, surge como a ferramenta fundamental para o conseguir.