Gilead reforça no 51.º Congresso da AEEH o seu compromisso com a inovação e o diagnóstico precoce das doenças hepáticas

A Gilead Sciences participou no 51.º Congresso da Associação Espanhola para o Estudo do Fígado (AEEH), realizado em Madrid.

Durante o encontro, a empresa destacou a importância do diagnóstico e tratamento precoce da hepatite Delta (VHD), os desafios no tratamento da colangite biliar primária (CBP) e as novas estratégias para melhorar o diagnóstico e a ligação dos doentes com hepatite viral ao sistema de saúde.

A diretora da Unidade de Doenças Hepáticas da Gilead Espanha e Portugal, Natalia Granados, destacou o «compromisso sólido e sustentado» da empresa com a inovação neste domínio, com o objetivo de promover o diagnóstico precoce e uma atenção mais eficaz em patologias com importantes necessidades médicas não cobertas, em colaboração com os diferentes agentes do sistema de saúde.

Por sua vez, o presidente da AEEH, Dr. Rafael Bañares Cañizares, sublinhou o compromisso conjunto da sociedade científica e da empresa em promover o conhecimento e traduzir os avanços na investigação em benefícios reais para a população.

DOENÇAS IMUNOMEDIADAS E HEPATITE VIRAL

No âmbito do congresso, a Gilead organizou um simpósio centrado na colangite biliar primária, uma doença hepática crónica imunomediada que provoca inflamação e destruição progressiva dos pequenos ductos biliares intra-hepáticos, podendo levar à cirrose ou à necessidade de transplante se não for tratada adequadamente. Embora seja pouco frequente, é a doença hepática mais comum associada à colestase crónica em adultos e afeta principalmente mulheres, com uma proporção aproximada de nove casos por cada homem. Os especialistas salientaram a necessidade de avançar não só na melhoria bioquímica, mas também no controlo sintomático, especialmente do prurido e da fadiga.

Além disso, a empresa organizou a conferência «Abordagem diagnóstica e clínica das hepatites virais», alinhada com o objetivo da Organização Mundial da Saúde (OMS) de eliminar estas infeções como ameaça à saúde pública em 2030. Durante a sessão, foi lembrado que o vírus da hepatite B é o segundo carcinógeno mais relevante a nível mundial e que a coinfecção com hepatite Delta aumenta significativamente o risco de carcinoma hepatocelular. De acordo com o registo da AEEH, 43% dos pacientes com hepatite D apresentavam cirrose no momento do diagnóstico.

Os especialistas insistiram na necessidade de reforçar as estratégias de rastreio e diagnóstico precoce, bem como de melhorar os circuitos de ligação assistencial, dado que ainda existe um número relevante de pacientes não diagnosticados ou em fases avançadas da doença.

BOLSAS GILEAD-AEEH E MICROELIMINAÇÃO

Durante o congresso, foi entregue a 8ª edição das Bolsas Gilead-AEEH para Projetos de Microeliminação da Hepatite C e diagnóstico e ligação ao Sistema Nacional de Saúde em pacientes com Hepatite D. Nesta convocatória, serão impulsionadas iniciativas nas Ilhas Canárias, Comunidade Valenciana, País Basco, Aragão, Catalunha, Castela e Leão, Andaluzia e Comunidade de Madrid.

Desde o seu lançamento em 2018, estas bolsas financiaram 90 projetos em 16 comunidades autónomas, com um montante superior a 2,2 milhões de euros. Em Espanha, foram tratados mais de 172 000 doentes com hepatite C, embora mais de 30% apresentassem doença hepática avançada no momento do tratamento, o que evidencia a necessidade de continuar com estratégias de microeliminação que permitam diagnósticos mais precoces.

Com estas iniciativas, a Gilead reforça o seu compromisso com a inovação, a colaboração com a comunidade científica e a melhoria do acesso ao diagnóstico e tratamento das doenças hepáticas em Espanha.