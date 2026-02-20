Governo aumenta em 35% salários dos trabalhadores consulares na Argentina

Os trabalhadores portugueses colocados nos serviços externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros na Argentina vão ter um aumento salarial de 35%, com efeitos retroativos a 1 de julho de 2025. A medida consta da portaria n.º 84/2026/1, publicada esta sexta-feira em Diário da República, e pretende compensar a forte perda de poder de compra provocada pela inflação registada naquele país nos últimos anos.

O diploma procede a uma revisão intercalar das tabelas remuneratórias aplicáveis aos trabalhadores recrutados localmente para exercer funções nos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros na Argentina. A atualização abrange as carreiras gerais, a carreira de assistente de residência e o abono para falhas previsto contratualmente.

A decisão surge na sequência da “evolução excecional do índice de preços no consumidor” naquele país entre 2022 e 2024, que “determinou uma acentuada perda do poder de compra dos trabalhadores”, segundo o texto da portaria, assinada pelos ministros dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

O Governo entende que a revisão agora aprovada é necessária para assegurar condições de remuneração adequadas ao custo de vida local e garantir a estabilidade do funcionamento das estruturas diplomáticas.

A atualização incide sobre as tabelas aprovadas em 2023, que já previam uma trajetória plurianual de ajustamentos até 2026. Contudo, a escalada inflacionista levou o Executivo a antecipar uma correção extraordinária.

Assim, por exemplo, quem se encontra na primeira posição remuneratório, a ganhar 748,88 euros, terá um aumento de cerca de 35%, passando a auferir 1.010,99 euros mensais brutos. São mais 262,11 no bolso destes funcionários públicos. Os trabalhadores posicionados no último nível salarial (57), com um ordenado de 4.699,12 euros, também serão aumentados em 35%, ficando com um vencimento de 6.343,81 euros, o que corresponde a um incremento nominal de 1.644,69 euros, segundo os cálculos do ECO com base na atualização das tabelas remuneratórias publicadas na portaria.

Do mesmo modo, o abono por falhas será atualizado em 35%, o que significa que vai saltar de 113,62 euros para 153,39 euros, um aumento pecuniário de 39,77 euros, de acordo com o mesmo diploma.

O processo decorreu no âmbito da negociação coletiva prevista na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, tendo sido ouvida a estrutura sindical representativa dos trabalhadores consulares e diplomáticos, de acordo com o mesmo diploma.

Com efeitos a julho de 2025, o aumento implica o pagamento de retroativos aos trabalhadores abrangidos. O impacto orçamental não é detalhado na portaria, mas a medida é enquadrada como indispensável para manter a capacidade operacional dos serviços, nomeadamente na embaixada e postos consulares em Buenos Aires.

A decisão insere-se numa política mais ampla de ajustamento das remunerações dos funcionários públicos colocados no estrangeiro, particularmente em países sujeitos a elevada volatilidade cambial e inflação acentuada. Para o Governo, trata-se de “assegurar a continuidade do bom funcionamento da embaixada de Portugal na Argentina e a prestação de um serviço público essencial […] junto dos cidadãos portugueses e lusodescendentes na Argentina”, lê-se no texto da portaria.