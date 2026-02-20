Lagarde diz que prevê cumprir mandato no BCE até ao fim

Christine Lagarde não garante a 100%, mas considera antes que a sua previsão é cumprir o seu mandato como presidente do Banco Central Europeu (BCE) até ao fim, isto depois da notícia de que a francesa poderia sair da liderança do banco central antes do tempo.

“Quando olho para trás, para todos estes anos, acho que conquistámos muito, que eu conquistei muito”, disse Lagarde em entrevista ao Wall Street Journal (acesso pago, conteúdo em inglês). “Precisamos de consolidar e garantir que isto é realmente sólido e fiável. Portanto, a minha previsão é que isto demore até ao final do meu mandato“, disse.

O Financial Times noticiou esta semana que Lagarde estava a ponderar abandonar a presidência do BCE antes do término do mandato, em outubro de 2027, para permitir que o Presidente francês, Emmanuel Macron, possa participar na decisão da escolha do próximo líder do banco central antes das eleições presidenciais francesas, que têm lugar em abril do próximo ano e pode levar a extrema-direita ao poder.

Em resposta, o BCE disse ao FT que Lagarde está “totalmente focada na sua missão” e que “não tomou qualquer decisão sobre o fim do seu mandato”, sugerindo implicitamente que a francesa estaria, de facto, a considerar encurtar o seu mandato.

Lagarde recusou comentar a notícia do FT ao WSJ. Considerou que a sua missão à frente do BCE passa por garantir a estabilidade dos preços e financeira, bem como “proteger o euro, garantindo que é sólido, forte e adequado para o futuro da Europa”.

Sobre a ideia de poder abandonar o BCE para evitar que seja a direita radical francesa a ter a palavra na sua sucessão, Lagarde afirmou: “Penso que o BCE é uma instituição muito respeitada e credível, e espero ter contribuído para isso”.

Lagarde disse ainda que comandar o Fórum Económico Mundial, Lagarde afirmou que é “uma de muitas opções” que está a considerar quando deixar o BCE.