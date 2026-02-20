Mais de metade dos portugueses já utiliza plataformas de streaming

O número de portugueses com mais de 15 anos que consome conteúdos através de plataformas de streaming atingiu um novo máximo de 4,6 milhões de consumidores.

O número de residentes em território nacional, com mais de 15 anos, que assumem consumir conteúdos através de plataformas de streaming já atingiu os 4,6 milhões — o que representa 53,3% do universo em análise. Os dados são estimativas do BStream, da Marktest.

O valor relativo ao período entre setembro e dezembro de 2025 é um crescimento de 1,2 pontos percentuais face ao mesmo período do ano anterior. É também um novo máximo, com um aumento estimado de 107 mil espectadores.

O número de utilizadores que assume recorrer às plataformas todos ou quase todos os dias já atinge 41,7% do universo. O número de subscritores situou-se em 43,1% no último trimestre de 2025, mais 2,1 pontos percentuais do que no período homólogo.

Embora 46,6% tenham apenas uma plataforma, o número de indivíduos que subscreve três plataformas registou um crescimento de 1,3 pontos percentuais, para 14.7%, e o número de utilizadores com quatro plataformas cresceu um ponto percentual, para 8%.

A contrariar a tendência de crescimento, a intenção de subscrição de um novo serviço nos próximos três meses recuou 0,7 pontos percentuais, situando-se nos 7,2%.