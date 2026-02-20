Marcelo diz que Portugal e Espanha devem estar “cada vez mais unidos” para competir melhor

O Presidente da República realçou esta sexta-feira a relação única e especial entre Portugal e Espanha e defendeu que os dois países devem permanecer “cada vez mais unidos para aumentar a sua escala e assim competir melhor a nível global”.

“Somos sempre bem recebidos em todas as visitas, mas Espanha, bom, Espanha é Espanha, Espanha é especial. Espanha foi e permanece para Portugal e para os portugueses um caso único de afetos, cumplicidades, memórias, partilhas. São séculos de história comum entre estados e povos. Somos família”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, em Madrid, onde foi esta sexta-feira recebido pelo chefe de Estado espanhol, Felipe VI.

O Presidente da República disse não ter sido “um acaso” a escolha de Espanha como destino para as suas primeiras e últimas viagens oficiais como chefe de Estado, cargo que assumiu há dez anos e vai abandonar a 9 de março.

“Enquanto servi como Presidente da República portuguesa, Espanha ocupou sempre um lugar cimeiro na minha agenda e no meu afeto”, realçou Marcelo Rebelo de Sousa, que viajou mais de 15 vezes ao país vizinho nos últimos dez anos e disse hoje que se cruzou mais de 25 com Felipe VI “um pouco por todo o mundo”.

Depois de realçar a história comum e plena de paralelismos de Portugal e Espanha ao longo dos séculos, o PR considerou que a adesão em simultâneo à União Europeia “determinou uma aproximação sem precedentes entre os dois países”.

“No passado, com frequência, competíamos entre nós no resto do mundo. Hoje, e cada vez mais no futuro, Portugal e Espanha estão unidos para aumentar a sua escala e assim poder competir melhor a nível global. E assim também defender melhor a ordem internacional baseada em regras, no direito internacional, na Carta das Nações Unidas e os Direitos Humanos”, afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda estar certo de que o próximo Presidente, António José Seguro, escolherá também Espanha como primeiro destino das visitas ao estrangeiro para “reafirmar a fraternidade” entre Portugal e Espanha e entre portugueses e espanhóis.

Ao longo de um discurso feito parcialmente em espanhol, o PR agradeceu “a hospitalidade sempre tão carinhosa” com que foi recebido pelos Reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, nestes dez anos, assim como a ajuda de Espanha nas últimas semanas, por causa das tempestades que atingiram Portugal, nomeadamente, com meios das Forças Armadas, apoio logístico e na gestão das barragens dos rios comuns.

Marcelo Rebelo de Sousa falava durante um almoço no Palácio Real de Madrid, oferecido pelos Reis de Espanha em honra do Presidente português, em que estão perto de 100 convidados e que conta também com a presença do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

À chegada ao Palácio Real, Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido com honras militares da Guarda Real espanhola.