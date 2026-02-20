Navalrocha ganha contrato de 16,3 milhões para modernizar duas fragatas da Marinha

Os estaleiros portugueses Navalrocha ganharam um contrato de até 16,3 milhões para a modernização de duas fragatas da Marinha Portuguesa. O investimento visa “assegurar que a Esquadra se mantém operacional e tecnologicamente alinhada com os compromissos de Portugal no âmbito da NATO”.

A escolha da empresa decorre de um concurso levado a cabo pela NATO Support and Procurement Agency (NSPA), a agência de compras da Aliança Atlântica. “A empresa Navalrocha foi contratada pela NSPA, através de concurso por esta gerido, para executar os trabalhos de adaptação do NRP Vasco da Gama, no âmbito do seu processo de modernização, estando prevista a possibilidade de extensão dos trabalhos ao NRP Corte Real“, esclarece porta-voz da Marinha Portuguesa ao ECO/eRadar.

“As intervenções decorrerão na Arsenal do Alfeite SA, com conclusão prevista entre 2028 e 2029, podendo o valor do contrato atingir até 16,3 milhões de euros”, detalha quando instado sobre o valor do investimento previsto.

Os trabalhos incluem as “alterações do navio para a modernização de sistemas de armas, sensores, comunicações e redes (C4I), cujo detalhe não é divulgado por razões de segurança, visando assegurar que a Esquadra se mantém operacional e tecnologicamente alinhada com os compromissos de Portugal no âmbito da NATO”, refere o porta-voz.

O concurso para estes trabalhos foi “atribuído uma única vez à Navalrocha”, frisa o porta-voz da Marinha Portuguesa. Um processo distinto de outros concursos e processos a decorrer na agência de compras da NATO visando a modernização da Esquadra da Marinha.

“Existem outros concursos distintos, também geridos pela NSPA, nos quais a empresa contratada é a Elbit Naval Systems”, precisa a mesma fonte da Marinha Portuguesa. Empresa israelita na área da defesa, a Elbit Systems foi suspensa a 31 de julho pela NSPA, por suspeita de envolvimento em subornos, revelou uma investigação de um consórcio de jornalistas de “La Lettre”, “Follow the Money”, “Le Soir” e “Knak”.

A empresa israelita tinha sido selecionada pela NSPA para realizar o Mid-Life Upgrade (MLU) de duas fragatas da classe Vasco da Gama, as NRP Álvares Cabral e a NRP Côrte-Real, visando o prolongamento da sua vida útil até 2035. A Marinha refuta “qualquer associação a alegadas suspeitas de corrupção”, frisa porta-voz da Marinha.