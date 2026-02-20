Netflix a caminho dos 10% do investimento publicitário em CTV

A gigante de streaming deverá atingir em 2027 uma quota de 9,2% dos gastos mundiais de anúncios em Connected TV, revela uma previsão da Warc.

A gigante de streaming Netflix deverá continuar a aumentar a sua quota no mercado publicitário mundial de Connected TV — qualquer aparelho de televisão que se pode conectar à internet para exibir conteúdos de vídeo. De acordo com as previsões da Warc, a quota deverá aumentar os 3,7% em 2025 para os 9,2% em 2027. As receitas em publicidade deverão atingir os oito mil milhões de dólares — cerca de 6,8 mil milhões de euros — até 2030.

No caso de a aquisição da Warner Bros. Discovery se concretizar, estes números seriam beneficiados. “Tal expandiria o seu conteúdo e as ofertas de pacotes, ajudando-a a rentabilizar melhor a alta atenção dos seus utilizadores ao verem conteúdo“, aponta a Warc.

Analisando o cenário atual, o serviço de streaming espera duplicar a sua receita publicitária este ano, atingindo os 3 mil milhões de dólares. No final de 2025, a plataforma contava com aproximadamente 325 milhões de subscritores pagos, uma audiência global de mais de mil milhões de pessoas e 200 mil milhões de horas consumidas anualmente.

“A Netflix está a expandir-se para além do vídeo, tornando-se num centro global de entretenimento. Atrai cada vez mais investimento publicitário e a sua quota de mercado é impulsionada pelas transmissões desportivas em direto, eventos culturais, pela preferência da Geração Z por integrações com marcas, e é percebida como fiável tanto pelas marcas como pelos espectadores”, afirma Celeste Huang, analista de insights de media da Warc Media e autora do relatório.

Os anunciantes, de acordo com a Warc, citam a Netflix como um ambiente de visualização de alta qualidade e classificam-na em quarto lugar, atrás do YouTube, Instagram e Google, como uma plataforma global “confiável”.