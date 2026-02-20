Nuno Saraiva Pinto é o novo líder da Deloitte Moçambique

O gestor e revisor oficial de contas Nuno Saraiva Pinto é o atual diretor da Deloitte em Moçambique. A consultora anunciou esta sexta-feira a nomeação do novo country managing partner, que passou a liderar a operação moçambicana da empresa.

O sucessor de João Bettencourt Machado tem como objetivo definir e consolidar a visão estratégica e o crescimento da consultora neste mercado africano, após ter sido promovido do anterior cargo de sócio de consultoria tecnológica e fiscal.

“A Deloitte tem um forte compromisso com Moçambique, que se reflete no investimento contínuo e de longo prazo. Temos vindo a reforçar e diversificar os serviços que disponibilizamos aos nossos clientes, acompanhando as necessidades de um mercado cada vez mais direcionado para a inovação e transformação digital”, assinalou Nuno Saraiva Pinto, em comunicado divulgado aos meios de comunicação.

Em paralelo, continuamos a apostar fortemente nas pessoas, capacitando e desenvolvendo o melhor talento no país. Queremos manter-nos como um catalisador de inovação no país e apoiar o desenvolvimento sustentado das organizações e dos profissionais moçambicanos. Nuno Saraiva Pinto Country managing partner da Deloitte Moçambique

Licenciado em Economia pela Universidade de Lisboa, onde concluiu também uma pós-graduação em Gestão Fiscal, Nuno Saraiva Pinto é revisor oficial de contas há 11 anos. Com uma carreira profissional de mais de 25 anos, tem assessorado clientes do setor privado e instituições do Estado em projetos multidimensionais e estruturado grupos económicos e as suas respetivas operações, entre as quais investimentos, reorganização operacional, fusões e aquisições e programas de transformação digital.

Desde a integração de Moçambique, em 2022, no cluster Deloitte Portugal, composto por cinco países e mais de 5.500 profissionais, a consultora tem procurado consolidar a sua presença no país lusófono através do aumento da oferta de serviços e competências.