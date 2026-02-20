Operadoras vão distribuir mais de 5 mil cartões eSIM com roaming de emergência a populações afetadas

As populações afetadas pelas tempestades que assolaram várias regiões do país e que ainda não têm as comunicações repostas vão dispor de mais de 5.000 cartões eSIM de roaming de emergência, disponibilizados pelos operadores nacionais enquanto os serviços não forem totalmente restabelecidos. Estima-se que a rede móvel leve ainda 15 dias a ser totalmente restabelecida e a fixa apenas no final de junho.

A proposta foi acordada numa reunião com o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, a Anacom e os principais operadores de telecomunicações nacionais, Digi, Meo, Nos e Vodafone, depois de o governante ter anunciado a criação da medida na quinta-feira, em entrevista à CNN Portugal.

“Falamos de trabalhos que reconhecemos estarem a ser realizados em condições muito complexas. Mas, tal como já tive oportunidade de referir, não vamos deixar ninguém para trás. O Governo está ao lado das operadoras para ajudar a desenhar soluções e responder aos problemas de cada cidadão”, afirma Miguel Pinto Luz, citado num comunicado enviado às redações esta sexta-feira.

Os operadores esperam ter toda a rede móvel restabelecida, ainda que com soluções provisórias, nos próximos 15 dias, e a rede fixa até ao final do primeiro semestre deste ano. Quanto às soluções estruturais e definitivas, a expectativa das empresas é que os trabalhos se prolonguem por, pelo menos, um ano e meio.

No entanto, estes cartões eSIM, virtuais e sem chip físico, podem não ter utilidade para todos os utilizadores, uma vez que nem todos os telemóveis suportam esta tecnologia, sobretudo os modelos mais antigos.