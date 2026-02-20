Autarquias

Porto é a Capital Nacional de Juventude 2026

Segunda edição desta iniciativa "saltou" o Douro e, depois de Gaia, contemplou o Porto, que bateu 13 outras cidades portuguesas.

A cidade do Porto vai ser Capital Nacional de Juventude 2026, escolhida entre 14 municípios candidatos ao título, anunciou esta sexta-feira, em comunicado, a autarquia liderada por Pedro Duarte. No último ano havia sido selecionada a vizinha Vila Nova de Gaia.

Nesta segunda edição da iniciativa, o Porto ficou à frente das candidaturas submetidas pelos municípios de Alvaiázere, Barcelos, Castanheira de Pera, Castelo Branco, Coimbra, Covilhã, Évora, Mafra, Ponte de Sor, Sintra, Tábua, Torres Vedras e Vila Franca de Xira.

No âmbito deste reconhecimento, o município vai dinamizar um conjunto de ações alinhadas com a elaboração do seu novo Plano Municipal de Juventude, Porto 5.0 – Refletir o futuro da juventude do Porto.

A segunda edição desta iniciativa “saltou” o Douro e, depois de Gaia, contemplou a cidade do Porto. ESTELA SILVA / LUSAESTELA SILVA / LUSA

“Ser Capital Nacional da Juventude não é apenas receber um título. É dizer, com clareza, que o Porto quer ser também a capital do sonho, da aspiração e da possibilidade para uma nova geração”, assume o vereador da Juventude e Desporto, Rodrigo Passos.

Segundo a autarquia, “o compromisso continuado do Porto com as pessoas jovens leva a cidade a assumir o título de Capital Nacional de Juventude 2026”. Esta distinção do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) vem “reforçar o papel do município como referência nacional na área das políticas públicas de juventude, promovendo a participação ativa das pessoas jovens na construção do futuro”.

A Capital Nacional da Juventude é atribuída anualmente pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, em articulação com o Conselho Nacional de Juventude, a Federação Nacional de Associações Juvenis, a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Movijovem.

