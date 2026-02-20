PwC abre mais um escritório em Matosinhos. Consultora instala-se em antiga fábrica de conservas

A consultora PwC está a expandir a operação na região norte e abriu um novo escritório em Matosinhos. O crescimento da equipa no distrito do Porto esgotou a capacidade do espaço inaugurado em 2024 e, cerca de dois anos depois, a firma de consultoria e auditoria decidiu voltar a investir e instalou-se numa antiga fábrica de conservas, que foi recuperada e modernizada.

O segundo escritório da PwC em Matosinhos está localizado na zona sul da cidade, mais precisamente no edifício Menéres 612, que pertence à empresa GEO Investimentos. Resultado da reabilitação de uma antiga fábrica de conservas da Amorim & Amorim, conta com 3.450 metros quadrados distribuídos por dois pisos e capacidade para mais de 400 postos de trabalho.





O edifício está próximo da praia, dispõe de três entradas independentes, três pátios exteriores, áreas de refeições com cozinhas equipadas e zonas de estar e tem uma conceção flexível e modular. “O projeto preserva muitos dos traços originais do edifício, que se combinam com acabamentos contemporâneos, conferindo ao espaço uma personalidade única”, informou a promotora imobiliária Cushman & Wakefield, que assessorou a operação de arrendamento.

“O facto de assessorarmos mais uma operação, este ano, para uma das grandes empresas de consultoria a nível mundial evidencia a crescente atratividade da região Norte. A escolha de um edifício em Matosinhos Sul reflete bem a atratividade desta zona, que beneficia da conjugação entre praia, transportes e serviços”, comentou a responsável de Escritórios da Cushman & Wakefield no Porto, a associada Maria João Pinto.

Para a PwC Portugal, este é um reflexo da confiança das instituições financeiras do Luxemburgo no talento português e um sinónimo de criação de postos de trabalho altamente qualificados. Em causa está o facto de a operação em Matosinhos resultar de um investimento em sociedade conjunta (joint venture) a PwC Portugal e PwC Luxemburgo de forma a expandir as capacidades enquanto centro de serviços partilhados de consultoria, auditoria e fiscalidade.