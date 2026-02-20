Sindicatos e Águas de Portugal chegam a acordo para aumentos de 75 euros

Os sindicatos dos trabalhadores da Águas de Portugal (AdP) chegaram a acordo com a empresa para aumentos salariais de 75 euros este ano, adiantaram, num comunicado divulgado esta sexta-feira.

“Apesar de ficar aquém do necessário para repor o poder de compra dos trabalhadores perdido nos últimos anos, a atualização acordada hoje, com a administração, representa uma valorização salarial que já não se verificava há anos”, destacaram o STAL (Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins) e a Fiequimetal (Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Elétricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas).

Assim, na reunião desta sexta com a administração do Grupo Águas de Portugal, a comissão negociadora dos sindicatos “reafirmou a proposta de aumento salarial de todos os trabalhadores em 150 euros, no mínimo, e a atualização do subsídio de refeição para 12 euros por dia”.

De acordo com a mesma nota, tendo em conta a proposta, a administração da AdP aceitou “fixar a atualização dos salários para 2026 em 75 euros para todos, com um mínimo de 2,5%”, sendo que a atualização acordada do salário-base se reflete em todos os subsídios. Segundo os sindicatos, isso representa “um aumento efetivo mais próximo da proposta inicial”, prevendo ainda retroativos ao mês de janeiro.

“Esta atualização será realizada sem prejuízo de quaisquer aumentos remuneratórios que resultem do processo de revisão do atual ACT [acordo coletivo de trabalho]”, nomeadamente do subsídio de refeição e do “sistema de carreiras, que é um processo separado e que não pode ser confundido com a necessária atualização anual dos salários”, rematou.