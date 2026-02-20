Sonae refinancia mais de 500 milhões em linhas associadas a critérios sustentáveis

A Sonae acordou um conjunto de operações para se refinanciar em mais de 500 milhões de euros, em emissões indexadas a critérios ambientais, sociais e de governo corporativo (ESG), adiantou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Com esta operação, a empresa assegura todas as necessidades de financiamento até 2027.

Estas operações permitem à empresa da Maia manter linhas de financiamento associadas a critérios de sustentabilidade de médio e longo prazo, num valor superior a mil milhões de euros, o que equivale a mais de 90% das linhas contratadas pela dona do Continente, detalha a empresa em comunicado.

“O sucesso desta operação de refinanciamento demonstra a confiança na solidez financeira da Sonae, na robustez do nosso modelo de negócio e na consistência da estratégia que temos vindo a executar, consolidando a capacidade da empresa para a prossecução dos objetivos estratégicos de longo prazo”, comenta João Dolores, no comunicado.

O sucesso desta operação de refinanciamento demonstra a confiança na solidez financeira da Sonae, na robustez do nosso modelo de negócio e na consistência da estratégia que temos vindo a executar, consolidando a capacidade da empresa para a prossecução dos objetivos estratégicos de longo prazo. João Dolores CFO do Grupo Sonae

Segundo o CFO da Sonae, a operação reforça também o “compromisso com a criação de valor sustentável, através de metas claras e quantificáveis associadas ao nosso impacto nas pessoas, nas comunidades e no planeta”.

A Sonae adianta ainda que com estas operações assegura todas as necessidades de financiamento previstas até ao final de 2027, “reforçando a estratégia de financiamento sustentável do Grupo e consolidando a integração de critérios ESG na sua estrutura de capital, alinhando o desempenho financeiro com os compromissos de sustentabilidade assumidos”.

Além disso, refere, “contribuem para o aumento significativo da maturidade média da dívida e para a obtenção de condições financeiras mais competitivas, com impacto positivo no custo médio da dívida”.

Entre as operações de refinanciamento incluem-se a emissão de um empréstimo obrigacionista “SONAE SGPS/2026 – SUSTAINABILITY-LINKED BONDS 2026-2033”, no montante de 210 milhões de euros, por subscrição particular e direta, sem garantias, com um prazo de 7 anos, bem como a amortização antecipada da totalidade das emissões denominadas SONAE SGPS OBRIGAÇÕES SENIORES 2028-11-27”, no montante global de 350 milhões de euros.