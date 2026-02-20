Crédito à Habitação

Taxa Euribor mantém-se a três meses e sobe a seis e a 12 meses

  • Lusa
  • 11:45

Esta sexta-feira, a Euribor manteve-se em 2,024% a três meses, enquanto a seis e a 12 meses subiu para 2,141% e 2,205%, respetivamente.

A taxa Euribor manteve-se esta sexta-feira a três meses e subiu a seis e a 12 meses em relação a quinta-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que se manteve em 2,024%, continuou abaixo das taxas a seis (2,141%) e a 12 meses (2,205%).

  • A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou para 2,141%, mais 0,004 pontos do que na quinta-feira.
  • No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também subiu para 2,205%, mais 0,007 pontos do que na sessão anterior.
  • Já a Euribor a três meses manteve-se esta sexta-feira ao ser fixada de novo em 2,024%, o mesmo valor de quinta-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a dezembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,77% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,85% e 25,09%, respetivamente.

Em 5 de fevereiro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, de novo, pela quinta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024. A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 18 e 19 de março em Frankfurt, Alemanha.

Em relação à média mensal da Euribor em janeiro, esta baixou nos três prazos, de forma mais acentuada no mais longo: a três meses desceu 0,020 pontos, para 2,028%; a seis meses caiu 0,002 pontos, para 2,137%; e a 12 meses recuou 0,022 pontos, para 2,245%.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Taxa Euribor mantém-se a três meses e sobe a seis e a 12 meses

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Prejuízos das tempestades já apontam para seis mil milhões

Alexandre Batista,

Quanto custará ao país a passagem da depressão Kristin é algo a que não se consegue ainda responder. A 2 de fevereiro, Governo falava de 2.000 milhões. Estrutura de missão já aponta 2% do PIB.